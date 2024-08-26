Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боевых столкновения в течение суток

По состоянию на 16.00 26 августа количество боевых столкновений выросло до 103. Горячее сейчас на Покровском направлении. Силы обороны Украины принимают необходимые меры для недопущения продвижения оккупантов вглубь территории Украины.
Главные тезисы
- На фронте за сутки произошло 103 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские войска успешно отражают атаки противника и ликвидируют вражескую технику и личный состав.
- Оккупанты предприняли 38 попыток штурмовать украинские позиции на Покровском направлении, что свидетельствует о продолжающемся напряжении на фронте.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В целом, с начала суток, на Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение. Украинские воины успешно отбили атаку близ Волчанска.
На Купянском направлении наши защитники отразили восемь атак врага вблизи населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка. Еще две атаки продолжаются вблизи Синьковки и Андреевки. Также за сегодняшний день противник сбросил 12 КАБов на Колесниковку.
На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского. Семь боеприкосновений завершены, атаки продолжаются вблизи Пролетарского, Грековки и Невского.
На Северском направлении в течение дня произошло пять боеприкосновений. Враг наступал близ Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Получил жесткий отпор.
На Краматорском направлении с начала суток российские войска дважды пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Часового Яра, атаки отражены. Под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Григорьевка и Часов Яр.
На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой авиации семь раз атаковал позиции наших войск. Ситуация контролируется.
Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Пантелеймоновки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Мемрика, Михайловки, Карловки — идут ожесточенные бои. Враг предпринял 38 попыток штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Кураховском направлении с начала суток захватчики одиннадцать раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Украинскими подразделениями остановлено девять атак, в трех локациях продолжаются бои.
Активизировался оккупант на Времевском направлении, где за сегодня отражены три штурмовых действия противника в сторону Угледара и Водяного, 13 вражеских атак продолжаются в направлении Пречистовки, Богоявленки и Новоукраинки. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Егоровка.
Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была предпринята агрессором в течение дня в островной зоне на Приднепровском направлении. Также противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садово, сбросив десять авиабомб.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий враг не проводил. Перманентно производит обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов.
Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По уточненной информации, вражеская авиация за сегодняшний день нанесла по территории Курщины 26 ударов, применив 44 управляемых авиационных бомбы.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины
По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 военных армии РФ и десятки единиц вражеской техники.
личного состава — около 608 тыс. 820 (+1 тыс. 140) человек;
танков — 8 тыс 551 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 16 тыс 648 (+17) ед;
артиллерийских систем — 17 тыс 443 (+47) ед;
РСЗО — 1 тыс 172 (+1) ед;
средств ПВО — 937 (+1) ед;
самолетов — 367 ед;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 тыс 134 (+39) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 444 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23 тыс 555 (+80) ед;
специальной техники — 2 тыс 941 (+13) ед.
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