Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боевых столкновения в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой авиации семь раз атаковал позиции наших войск. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска дважды пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Часового Яра, атаки отражены. Под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Григорьевка и Часов Яр.

На Северском направлении в течение дня произошло пять боеприкосновений. Враг наступал близ Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Получил жесткий отпор.

На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского. Семь боеприкосновений завершены, атаки продолжаются вблизи Пролетарского, Грековки и Невского.

На Купянском направлении наши защитники отразили восемь атак врага вблизи населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка. Еще две атаки продолжаются вблизи Синьковки и Андреевки. Также за сегодняшний день противник сбросил 12 КАБов на Колесниковку.

В целом, с начала суток, на Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение. Украинские воины успешно отбили атаку близ Волчанска.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Пантелеймоновки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Мемрика, Михайловки, Карловки — идут ожесточенные бои. Враг предпринял 38 попыток штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики одиннадцать раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Украинскими подразделениями остановлено девять атак, в трех локациях продолжаются бои.

Активизировался оккупант на Времевском направлении, где за сегодня отражены три штурмовых действия противника в сторону Угледара и Водяного, 13 вражеских атак продолжаются в направлении Пречистовки, Богоявленки и Новоукраинки. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Егоровка.

Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была предпринята агрессором в течение дня в островной зоне на Приднепровском направлении. Также противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садово, сбросив десять авиабомб.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий враг не проводил. Перманентно производит обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов.