ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ за добу, 12 танків та 52 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 610 100 військових.
Головні тези:
- За добу ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, знищено також 12 танків та 52 артсистеми.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 610 100 військових.
- Зафіксовано 170 бойових зіткнень на різних напрямках, ЗСУ відбили 61 атаку ворога.
- Українські захисники активно утримують оборонні рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.
- Сили оборони продовжують успішно приглушувати ворожі атаки на всіх фронтах. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 280 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 563 (+12) од,
бойових броньованих машин — 16 667 (+19) од,
артилерійських систем — 17 495 (+52) од,
РСЗВ — 1 173 (+1) од,
засобів ППО — 937 (+0) од,
літаків — 367 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 254 (+120) од,
крилатих ракет — 2 547 (+103) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 613 (+58) од,
спеціальної техніки — 2 944 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.
На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.
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