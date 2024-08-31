Путін наказав провести складну інформаційну кампанію через загострення у Курській області
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін наказав провести складну інформаційну кампанію через загострення у Курській області

Путін
Джерело:  ISW

Успішний контрнаступ Сил оборони України на території російської Курщини призвів до стрімкого падіння рейтингів нелегітимного президента РФ Володимира Путіна. На цьому тлі диктатор наказав провести складну інформаційну кампанію, щоб відбілити свою репутацію.

Головні тези:

  • Успішний контрнаступ українських сил у Курській області обвалив рейтинги Путіна.
  • Російські соціологічні агентства заявляють про зростання невдоволення росіян діями Кремля.
  • Команда Путіна не може ігнорувати невдоволення з боку російського суспільства.

Курська операція вдарила по іміджу та рейтингам Путіна

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що російські державні соціологічні агентства визнають деяке зростання невдоволення росіян Путіним і російською владою після того, як Сили оборони України взяли під контроль чималу частину Курської області.

До прикладу, Фонд "Громадська думка" стверджує, що йдеться про 28% опитаних, які не приховують обурення або незадоволення діями Кремля на тлі останніх подій.

Що також важливо розуміти, респонденти опитування не висловлювали такого високого рівня незадоволення з часу опитування, проведеного в листопаді 2022 року, після першого місяця непопулярної часткової мобілізації в Росії.

Ці опитування російських державних соціологічних агентств не свідчать про особливо виражене невдоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві. Опитування, однак, свідчать про те, що Кремль визнає, що він повинен прийняти, що суспільне невдоволення зросло після початку вторгнення України в Курську область,  — наголошує команда ISW.

Ситуація у Курській області станом на 31 серпня (Фото: understandingwar.org)

Путін намагається врятувати свою репутацію

На переконання американських аналітиків, команда російського диктатора наразі розраховує на те, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить її від звинувачень.

Кремль не хоче, щоб росіяни обурювалися ще й через те, що їхню стурбованість ігнорують та не помічають.

Кремль, схоже, розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не терміновому виведенню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії, — зазначають експерти.

До слова, станом на 30 серпня Сили оборони України у Курській області просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.

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