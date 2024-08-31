Путін наказав провести складну інформаційну кампанію через загострення у Курській області

Успішний контрнаступ Сил оборони України на території російської Курщини призвів до стрімкого падіння рейтингів нелегітимного президента РФ Володимира Путіна. На цьому тлі диктатор наказав провести складну інформаційну кампанію, щоб відбілити свою репутацію.
Головні тези:
- Успішний контрнаступ українських сил у Курській області обвалив рейтинги Путіна.
- Російські соціологічні агентства заявляють про зростання невдоволення росіян діями Кремля.
- Команда Путіна не може ігнорувати невдоволення з боку російського суспільства.
Курська операція вдарила по іміджу та рейтингам Путіна
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що російські державні соціологічні агентства визнають деяке зростання невдоволення росіян Путіним і російською владою після того, як Сили оборони України взяли під контроль чималу частину Курської області.
До прикладу, Фонд "Громадська думка" стверджує, що йдеться про 28% опитаних, які не приховують обурення або незадоволення діями Кремля на тлі останніх подій.
Що також важливо розуміти, респонденти опитування не висловлювали такого високого рівня незадоволення з часу опитування, проведеного в листопаді 2022 року, після першого місяця непопулярної часткової мобілізації в Росії.
Путін намагається врятувати свою репутацію
На переконання американських аналітиків, команда російського диктатора наразі розраховує на те, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить її від звинувачень.
Кремль не хоче, щоб росіяни обурювалися ще й через те, що їхню стурбованість ігнорують та не помічають.
До слова, станом на 30 серпня Сили оборони України у Курській області просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.
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