Сотні військовополонених росіян звернулись до Путіна та громадян РФ — відео

28 серпня кілька сотень військовополонених зі Збройних сил РФ, які перебувають в одному з численних таборів в Україні, записали відеозвернення до російського народу та нелегітимного президента Росії Володимира Путіна.

Військовополонені росіяни звернулися до Путіна та громадян РФ

Військовополонений Микола Душко звертався раніше до росіян від імені підрозділів т. зв. "ЛДНР" ще навесні у межах проєкту “Хочу жить”. Тоді замість реакції кремлівські пропагандисти назвали їх фейком, акторами, українськими зеками, а так званий омбудсмен РФ Москалькова просто проігнорувала як саме звернення, так і передані їй списки.

Цього разу до них приєдналися кілька сотень інших військовополонених. Всі вони другосортні військовополонені для російської влади: поранені, хворі, люди похилого віку, мобілізовані, звичайна піхота, що вижила в пеклі.

Росія повертає їх «на решту», коли у списках залишаються місця після кадировців, ув'язнених, офіцерів та полонених із елітних підрозділів типу ВДВ. В обміні 24.08 їх не повертали взагалі, оскільки Росія попросила строковиків, які пробули в полоні всього 2 тижні.

Проєкт “Хочу жить” підкреслив: “ми військовополоненими не маніпулюємо, нам важливіше своїх повернути, аніж росіян утримувати”.

Але цим військовополоненим стало прикро, і їх можна зрозуміти. Вони сидять у полоні вже третій рік, а їх повертають в останню чергу. В таборі у них є телевізор і можливість регулярно дзвонити додому, тож вони чудово обізнані про те, як російська влада на них «чекає». Поширити

На превелику біду цих чоловіків та їхніх сімей, вони стали заручниками політики Міноборони РФ, ФСБ та деяких депутатів Держдуми РФ, які кулуарно вирішують, кого повертати, а хто ще посидить. Для них важливіше намагатися дестабілізувати українське суспільство, аніж повернути своїх. Два з половиною роки люди з обох боків сидять у полоні виключно через кількох чекістів і скарбників, які блокують ініціативи щодо звільнення військовополонених.

Вони (влада РФ — ред.) цілеспрямовано відкидають великий гуманітарний обмін усіх на всіх. Вони заблокували створення змішаних медичних комісій, які дозволили хоча б повернути хворих та поранених. Вони навіть не дають шансу на організацію збору тіл на лінії фронту за підтримки Червоного Хреста.

Впевнені, і цих бідолах на відео вони проігнорують так само. Адже вони далеко в Україні, а їхні родичі, знайомі та друзі просто сидять і третій рік слухають брехню з екранів, очікуючи на диво з неба. Їх навіть не писк комара, їм взагалі не існують.

Повне відео, в якому військовополонені, що підписалися під зверненням, називають свої імена, можна подивитися на YouTube-каналі «Хочу жить».

Понад 40 мільйонів росіян цікавляться можливістю втечі з Росії

Як повідомив речник проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко, за майже 2 роки існування проєкту станом на зараз зафіксовано понад 40 тис звернень.

Ми маємо понад 300 успішних операцій, про які ми можемо зараз говорити.І приблизно 1000 операцій знаходиться в гарячій стадії, — зазначив Матвієнко.

Окрім цього речник додав, що сайт проєкту “Хочу жить” відвідало понад 50 мільйонів разів, з них приблизно 48 мільйонів відвідувань з території РФ.