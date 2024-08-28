Сотни военнопленных россиян обратились к Путину и гражданам РФ — видео

28 августа несколько сотен военнопленных из Вооруженных сил РФ, находящихся в одном из многочисленных лагерей в Украине, записали видеообращение к российскому народу и нелегитимному президенту России Владимиру Путину.

Военнопленные россияне обратились к Путину и гражданам РФ

Военнопленный Николай Душко обращался ранее к россиянам от имени подразделений т.н. "ЛДНР" еще весной в рамках проекта “Хочу жить”. Тогда вместо реакции кремлевские пропагандисты назвали их фейком, актерами, украинскими зеками, а так называемый омбудсмен РФ Москалькова просто проигнорировала как самое обращение, так и переданные ей списки.

На этот раз к ним присоединились несколько сот других военнопленных. Все они второсортные военнопленные для российской власти: раненые, больные, пожилые люди, мобилизованные, обычная выжившая в аду пехота.

Россия возвращает их «на остальные», когда в списках остаются места после кадыровцев, заключенных, офицеров и пленных из элитных подразделений типа ВДВ. В обмене 24.08 их не возвращали вообще, поскольку Россия попросила срочников, пробывших в плену всего 2 недели.

Проект "Хочу жить" подчеркнул: "Мы военнопленными не манипулируем, нам важнее своих вернуть, чем россиян содержать".

Но этим военнопленным стало досадно, и их можно понять. Они сидят в плену уже третий год, а их возвращают в последнюю очередь. В лагере у них есть телевизор и возможность регулярно звонить домой, поэтому они прекрасно осведомлены о том, как российские власти их «ждут». Поделиться

К несчастью этих мужчин и их семей, они стали заложниками политики Минобороны РФ, ФСБ и некоторых депутатов Госдумы РФ, которые кулуарно решают, кого возвращать, а кто еще посидит. Для них важнее пытаться дестабилизировать украинское общество, чем вернуть своих. Два с половиной года люди с обеих сторон сидят в плену исключительно из-за нескольких чекистов и казначеев, блокирующих инициативы по освобождению военнопленных.

Они (власть РФ — ред.) целенаправленно исключают большой гуманитарный обмен всех на всех. Они заблокировали создание смешанных медицинских комиссий, позволивших хотя бы вернуть больных и раненых. Они даже не дают шанса на организацию сбора тел на линии фронта при поддержке Красного Креста.

Уверены, и этих беднягах на видео они проигнорируют так же. Ведь они далеко в Украине, а их родственники, знакомые и друзья просто сидят и третий год слушают ложь с экранов, ожидая чуда с неба. Их даже не писк комара, им вообще не существуют.

Полное видео, в котором подписавшиеся под обращением военнопленные называют свои имена, можно посмотреть на YouTube-канале «Хочу жить».

Более 40 миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России

Как сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, за почти 2 года существования проекта по состоянию на данный момент зафиксировано более 40 тыс обращений.

У нас более 300 успешных операций, о которых мы можем сейчас говорить. И примерно 1000 операций находится в горячей стадии, — отметил Матвиенко.

Кроме этого представитель добавил, что сайт проекта "Хочу жить" посетило более 50 миллионов раз, из них примерно 48 миллионов посещений с территории РФ.