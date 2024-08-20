ЛСР и проект "Хочу жить" провели уникальную спецоперацию "Очерет"
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Украина
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ЛСР и проект "Хочу жить" провели уникальную спецоперацию "Очерет"

ЛСР и проект "Хочу жить" провели уникальную спецоперацию "Очерет"
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Источник:  online.ua

Спецоперация Легиона "Свобода России" и государственного проекта Украины по добровольной сдаче в плен "Хочу жить" под названием "Очерет" является примером успешной коммуникации с военнослужащими РФ.

Главные тезисы

 

  • Военнослужащий “Сильвер” помог команде ЛСР получить ценные данные о противнике на фронте.
  • Представители Легиона “Свобода России” и проекта “Хочу жить” готовы помочь российским военным избежать преступных действий и присоединиться к борьбе против путинского режима.
  • Более 48 миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России и участием в добровольческих силах.
  • Проект “Хочу жить” совместно с Легионом работает над важными операциями - более 300 успешных операций за 2 года.

Что известно о спецоперации "Очерет"

В результате преступных действий командования, внесудебных казней, поборов и военных преступлений против гражданских, зимой 2024 года на связь с Легионом "Свобода России" вышел военнослужащий ВС РФ из подразделения "Шторм" с позывным "Сильвер".

В сотрудничестве с ним, Легиону удалось получить ценные данные о расположении, численности и планах противника на конкретном участке фронта.

Рекрут ЛСР Сильвер (фото — online.ua)

Из-за несогласия с командованием и властями Российской Федерации "Сильверу" также удалось устранить командира батальона.

Улучив момент, он бросил гранату через вентиляционную трубу в подвал штаба, где ночевал командир батальона и совершил взрыв и поджег штаб вместе с оккупантами. После взрыва, предварительно разведав пути ухода, скрылся от преследователей режима и встретился с представителями ХЖ и ЛСР.

После этого команда Легиона «Свобода России» и специалисты проекта «Хочу жить» помогли «Сильверу» быстро и безопасно пересечь линию боевого прикосновения, где он вступил в ряды Легиона.

Фото — online.ua

Сейчас "Сильвер" проходит курс подготовки рекрутов Легиона "Свобода России" и вскоре отправится воевать с российскими оккупантами.

Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал, почему спецоперация называется именно «Очерет».

Сразу можем сказать почему операция называется «Очерет», поскольку события развивались вблизи Очеретино. В сотрудничестве с рекрутом Сильвером, Легиону удалось получить ценные данные о расположении, численности и планах противника на конкретном участке фронта.

Петр Яценко

Петр Яценко

Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными

Легион Свобода России и проект Хочу жить призывают российских военнослужащих не выполнять преступных приказов командования, не совершать военных преступлений и при первой же возможности связываться с представителями Легиона и Хочу жить. Они могут сдаться в плен и получить международные гарантии безопасности или стать частью борьбы против путинского режима.

Более 40 миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России

Как сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, за почти 2 года существования проекта по состоянию на данный момент зафиксировано более 40 000 обращений.

У нас более 300 успешных операций, о которых мы можем сейчас говорить. И примерно 1000 операций находится в горячей стадии, - отметил Матвиенко.

Кроме этого представитель добавил, что сайт проекта "Хочу жить" посетило более 50 миллионов раз, из них примерно 48 миллионов посещений с территории РФ.

Уже 48 миллионов граждан РФ посещали сайт украинской государственной инициативы, поскольку не хотят участвовать в захватнической войне Путина против Украины.

Виталий Матвиенко

Виталий Матвиенко

Спикер проекта "Хочу жить"

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