ЛСР и проект "Хочу жить" провели уникальную спецоперацию "Очерет"

Спецоперация Легиона "Свобода России" и государственного проекта Украины по добровольной сдаче в плен "Хочу жить" под названием "Очерет" является примером успешной коммуникации с военнослужащими РФ.

Что известно о спецоперации "Очерет"

В результате преступных действий командования, внесудебных казней, поборов и военных преступлений против гражданских, зимой 2024 года на связь с Легионом "Свобода России" вышел военнослужащий ВС РФ из подразделения "Шторм" с позывным "Сильвер".

В сотрудничестве с ним, Легиону удалось получить ценные данные о расположении, численности и планах противника на конкретном участке фронта.

Рекрут ЛСР Сильвер (фото — online.ua)

Из-за несогласия с командованием и властями Российской Федерации "Сильверу" также удалось устранить командира батальона.

Улучив момент, он бросил гранату через вентиляционную трубу в подвал штаба, где ночевал командир батальона и совершил взрыв и поджег штаб вместе с оккупантами. После взрыва, предварительно разведав пути ухода, скрылся от преследователей режима и встретился с представителями ХЖ и ЛСР. Поделиться

После этого команда Легиона «Свобода России» и специалисты проекта «Хочу жить» помогли «Сильверу» быстро и безопасно пересечь линию боевого прикосновения, где он вступил в ряды Легиона.

Фото — online.ua

Сейчас "Сильвер" проходит курс подготовки рекрутов Легиона "Свобода России" и вскоре отправится воевать с российскими оккупантами.

Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал, почему спецоперация называется именно «Очерет».

Сразу можем сказать почему операция называется «Очерет», поскольку события развивались вблизи Очеретино. В сотрудничестве с рекрутом Сильвером, Легиону удалось получить ценные данные о расположении, численности и планах противника на конкретном участке фронта. Петр Яценко Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными

Легион Свобода России и проект Хочу жить призывают российских военнослужащих не выполнять преступных приказов командования, не совершать военных преступлений и при первой же возможности связываться с представителями Легиона и Хочу жить. Они могут сдаться в плен и получить международные гарантии безопасности или стать частью борьбы против путинского режима.

Более 40 миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России

Как сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, за почти 2 года существования проекта по состоянию на данный момент зафиксировано более 40 000 обращений.

У нас более 300 успешных операций, о которых мы можем сейчас говорить. И примерно 1000 операций находится в горячей стадии, - отметил Матвиенко. Поделиться

Кроме этого представитель добавил, что сайт проекта "Хочу жить" посетило более 50 миллионов раз, из них примерно 48 миллионов посещений с территории РФ.