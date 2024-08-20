ЛСР и проект "Хочу жить" провели уникальную спецоперацию "Очерет"

Спецоперация Легиона "Свобода России" и государственного проекта Украины по добровольной сдаче в плен "Хочу жить" под названием "Очерет" является примером успешной коммуникации с военнослужащими РФ.
Главные тезисы
- Военнослужащий “Сильвер” помог команде ЛСР получить ценные данные о противнике на фронте.
- Представители Легиона “Свобода России” и проекта “Хочу жить” готовы помочь российским военным избежать преступных действий и присоединиться к борьбе против путинского режима.
- Более 48 миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России и участием в добровольческих силах.
- Проект “Хочу жить” совместно с Легионом работает над важными операциями - более 300 успешных операций за 2 года.
Что известно о спецоперации "Очерет"
В результате преступных действий командования, внесудебных казней, поборов и военных преступлений против гражданских, зимой 2024 года на связь с Легионом "Свобода России" вышел военнослужащий ВС РФ из подразделения "Шторм" с позывным "Сильвер".
В сотрудничестве с ним, Легиону удалось получить ценные данные о расположении, численности и планах противника на конкретном участке фронта.
Из-за несогласия с командованием и властями Российской Федерации "Сильверу" также удалось устранить командира батальона.
После этого команда Легиона «Свобода России» и специалисты проекта «Хочу жить» помогли «Сильверу» быстро и безопасно пересечь линию боевого прикосновения, где он вступил в ряды Легиона.
Сейчас "Сильвер" проходит курс подготовки рекрутов Легиона "Свобода России" и вскоре отправится воевать с российскими оккупантами.
Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал, почему спецоперация называется именно «Очерет».
Легион Свобода России и проект Хочу жить призывают российских военнослужащих не выполнять преступных приказов командования, не совершать военных преступлений и при первой же возможности связываться с представителями Легиона и Хочу жить. Они могут сдаться в плен и получить международные гарантии безопасности или стать частью борьбы против путинского режима.
Более 40 миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России
Как сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, за почти 2 года существования проекта по состоянию на данный момент зафиксировано более 40 000 обращений.
Кроме этого представитель добавил, что сайт проекта "Хочу жить" посетило более 50 миллионов раз, из них примерно 48 миллионов посещений с территории РФ.
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