ЛСР та проєкт "Хочу жить" провели унікальну спецоперацію "Очерет"

Спецоперація Легіону "Свобода Росії" та державного проєкту України з добровільної здачі в полон "Хочу жить" під назвою "Очерет" є прикладом успішної комунікації з військовослужбовцями РФ.

Що відомо про спецоперацію “Очерет”

Внаслідок злочинних дій командування, позасудових страт, поборів та воєнних злочинів проти цивільних, взимку 2024 року на зв'язок із Легіоном “Свобода Росії” вийшов військовослужбовець ЗС РФ із підрозділу “Шторм” із позивним “Сільвер”.

У співпраці з ним, Легіону вдалося отримати цінні дані про розташування, чисельність та плани противника на конкретній ділянці фронту.

Рекрут ЛСР “Сільвер (фото — online.ua)

Через незгоду з командуванням та владою Російської Федерації, “Сільверу” також вдалося усунути командира батальйону.

Вибравши момент, він вкинув гранату через вентиляційну трубу в підвал штабу, де ночував командир батальйону і здійснив вибух і підпалив штаб разом із окупантами. Після вибуху, попередньо розвідавши шляхи відходу, втік від переслідувачів режиму та зустрівся з представниками ХЖ та ЛСР. Поширити

Після цього, команда Легіону “Свобода Росії” та фахівці проекту “Хочу жити” допомогли “Сільверу” швидко та безпечно перетнути лінію бойового дотику, де він вступив до лав Легіону.

Фото — online.ua

Зараз "Сільвер" проходить курс підготовки рекрутів Легіону "Свобода Росії" і незабаром вирушить воювати з російськими окупантами.

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, чому спецоперація має назву саме “Очерет”.

Одразу можемо сказати чому операція має назву «Очерет», оскільки події розвивались поблизу Очеретино. У співпраці з рекрутом “Сільвером”, Легіону вдалося отримати цінні дані про розташування, чисельність та плани противника на конкретній ділянці фронту. Петро Яценко Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Легіон “Свобода Росії” та проект “Хочу жить” закликають російських військовослужбовців не виконувати злочинних наказів командування, не вчиняти військових злочинів і за першої ж можливості — зв'язуватися з представниками Легіону та “Хочу жить”. Вони можуть здатися в полон і отримати міжнародні гарантії безпеки, або стати частиною боротьби проти путінського режиму.

Понад 40 мільйонів росіян цікавляться можливістю втечі з Росії

Як повідомив речник проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко, за майже 2 роки існування проекту станом на зараз зафіксовано понад 40 000 звернень.

Ми маємо понад 300 успішних операцій, про які ми можемо зараз говорити.І приблизно 1000 операцій знаходиться в гарячій стадії, - зазначив Матвієнко. Поширити

Окрім цього речник додав, що сайт проєкту “Хочу жить” відвідало понад 50 мільйонів разів, з них приблизно 48 мільйонів відвідувань з території РФ.