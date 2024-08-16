Момент настав. ЛСР звернувся до усіх військових РФ з потужним закликом
Категорія
Україна
Дата публікації

Момент настав. ЛСР звернувся до усіх військових РФ з потужним закликом

ЛСР
Джерело:  Легіон "Свобода Росії"

16 серпня Легіон “Свобода Росії” опублікував спеціальне звернення до російських загарбників, в якому закликав здаватися у полон Силам оборони України, або ж переходити на бік ЛСР, щоб разом боротися проти режиму Путіна.

Головні тези:

  • Легіон “Свобода Росії” не збирається чекати смерті Путіна, а планує якомога швидше знищити його режим.
  • “ЛСР” виступає за свободу для народів Росії без диктаторів та автократів.
  • Здаватися в полон ЗСУ або приєднуватися до “ЛСР” - дві альтернативи для солдатів РФ замість безглуздої загибелі на фронті.

ЛСР закликає російських військових не гинути заради амбіцій Путіна

Звертаємось до військовослужбовців російської армії. Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватись на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медаль полкана або черговий особняк Герасимова, — наголошують російські добровольчі сили.

Вони також звертають увагу на те, що це рішення — здорова альтернатива бездумній смерті.

Саме тому бійці “ЛСР” публічно закликають всіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, як це уже неодноразово робили інші російські загарбники.

А для тих, хто має бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії — залишається залізна опція приєднатися до Легіону. Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Історія вчить, що коли народ втрачає віру в "правителів", він обирає волю. І, здається, цей момент уже настав. Пиши нам! — наголошують у “ЛСР”.

Чому “ЛСР” для Путіна — ворог №1

На переконання заступника командира Легіону “Свобода Росії” з позивним “Цезар”, головне завдання “ЛСР” — не чекати смерті Путіна, а власноруч знищити режим диктатора, щоб захистити Україну й звільнити Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю Online.UA.

Окрім того, “Цезар” озвучив свою версію того, чому збожеволів нелегітимний президент РФ, а також зізнався, яким “ЛСР” бачить майбутнє Росії та перемогу України.

Ми несемо буквально інші цінності. Ми хочемо принести свободу народам Росії, зробити так, щоб російська людина і, скажімо так, представники інших народів Росії, всі вони були господарями на своїй землі, — пояснив воїн.

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