Момент настав. ЛСР звернувся до усіх військових РФ з потужним закликом

16 серпня Легіон “Свобода Росії” опублікував спеціальне звернення до російських загарбників, в якому закликав здаватися у полон Силам оборони України, або ж переходити на бік ЛСР, щоб разом боротися проти режиму Путіна.

ЛСР закликає російських військових не гинути заради амбіцій Путіна

Звертаємось до військовослужбовців російської армії. Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватись на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медаль полкана або черговий особняк Герасимова, — наголошують російські добровольчі сили. Поширити

Вони також звертають увагу на те, що це рішення — здорова альтернатива бездумній смерті.

Саме тому бійці “ЛСР” публічно закликають всіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, як це уже неодноразово робили інші російські загарбники.

А для тих, хто має бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії — залишається залізна опція приєднатися до Легіону. Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Історія вчить, що коли народ втрачає віру в "правителів", він обирає волю. І, здається, цей момент уже настав. Пиши нам! — наголошують у “ЛСР”.

Чому “ЛСР” для Путіна — ворог №1

На переконання заступника командира Легіону “Свобода Росії” з позивним “Цезар”, головне завдання “ЛСР” — не чекати смерті Путіна, а власноруч знищити режим диктатора, щоб захистити Україну й звільнити Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю Online.UA.

Окрім того, “Цезар” озвучив свою версію того, чому збожеволів нелегітимний президент РФ, а також зізнався, яким “ЛСР” бачить майбутнє Росії та перемогу України.