Момент настав. ЛСР звернувся до усіх військових РФ з потужним закликом

16 серпня Легіон “Свобода Росії” опублікував спеціальне звернення до російських загарбників, в якому закликав здаватися у полон Силам оборони України, або ж переходити на бік ЛСР, щоб разом боротися проти режиму Путіна.
Головні тези:
- Легіон “Свобода Росії” не збирається чекати смерті Путіна, а планує якомога швидше знищити його режим.
- “ЛСР” виступає за свободу для народів Росії без диктаторів та автократів.
- Здаватися в полон ЗСУ або приєднуватися до “ЛСР” - дві альтернативи для солдатів РФ замість безглуздої загибелі на фронті.
ЛСР закликає російських військових не гинути заради амбіцій Путіна
Вони також звертають увагу на те, що це рішення — здорова альтернатива бездумній смерті.
Саме тому бійці “ЛСР” публічно закликають всіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, як це уже неодноразово робили інші російські загарбники.
А для тих, хто має бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії — залишається залізна опція приєднатися до Легіону. Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Історія вчить, що коли народ втрачає віру в "правителів", він обирає волю. І, здається, цей момент уже настав. Пиши нам! — наголошують у “ЛСР”.
Чому “ЛСР” для Путіна — ворог №1
На переконання заступника командира Легіону “Свобода Росії” з позивним “Цезар”, головне завдання “ЛСР” — не чекати смерті Путіна, а власноруч знищити режим диктатора, щоб захистити Україну й звільнити Росію.
Про це він заявив в інтерв'ю Online.UA.
Окрім того, “Цезар” озвучив свою версію того, чому збожеволів нелегітимний президент РФ, а також зізнався, яким “ЛСР” бачить майбутнє Росії та перемогу України.
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