Що відомо про знищення ЛСР спостережного пункту армії РФ на Бєлгородщині

Зазначається, що бойова робота була виконана операторами ударних БпЛА із використанням безпілотників українського виробництва "Баба яга".

Підкреслюється, що за результатами ударів знищено автономний пост технічного спостереження "Гренадер" у Бєлгородській області, вартість якого складає понад 200 тис доларів.

Ми розвиваємось та освоюємо нові види озброєння. Це перший виліт наших пілотів на дроні-бомбардувальнику "Баба Яга" та одразу полум'яний результат, - йдеться у повідомленні бійців ЛСР. Поширити

На відео зафіксовано скид з дрона та влучання впритул до "Гренадера".

Що відомо про наслідки інших атак дронів по об’єктах РФ

За інформацією аналітиків порталу Defense Express, 23 липня на території Краснодарського краю безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".

Зазначається, що внаслідок атаки, ймовірно, пошкодження отримав залізничний пором "Конро Трейдер".

Зазначається, що серед членів екіпажу порома та співробітників порту є один загиблий та п'ятеро поранених.

Наприкінці травня було завдано ударів по двох залізничних поромах, що було підтверджено звітом Генштабу, знімками місцевих жителів та з супутників.

Вже 21 червня у РФ відрапортували, що ліквідували наслідки української атаки по порому "Авангард". Як виявилось, паром отримав пробоїну у машинному відділені та повністю втратив плавучість.

Таким чином єдиним можливим кандидатом, якщо мова йде про ураження саме залізничного порома, залишається "Конро Трейдер".