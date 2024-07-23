Бійці добровольчого угруповання Легіон Свобода Росії знищили автономний пост технічного спостереження "Гренадер" злочинної армії РФ у Бєлгородській області.
Головні тези:
- Бійці Легіону Свобода Росії знищили пункт спостереження армії РФ на Бєлгородщині за допомогою ударних безпілотників.
- За результатами ударів було знищено автономний пост технічного спостереження злочинної армії РФ вартістю понад 200 тис доларів.
- Дрони також атакували поромне судно в порту 'Кавказ', що призвело до пошкоджень та жертв серед екіпажу і співробітників порту.
- Можливою ціллю удару дронів став один з п'яти автомобільних поромів, включаючи “Конро Трейдер”.
- Українські дрони вдаються до атак на об'єкти РФ, що супроводжується матеріальними збитками та жертвами серед цивільного населення.
Що відомо про знищення ЛСР спостережного пункту армії РФ на Бєлгородщині
Зазначається, що бойова робота була виконана операторами ударних БпЛА із використанням безпілотників українського виробництва "Баба яга".
Підкреслюється, що за результатами ударів знищено автономний пост технічного спостереження "Гренадер" у Бєлгородській області, вартість якого складає понад 200 тис доларів.
На відео зафіксовано скид з дрона та влучання впритул до "Гренадера".
Що відомо про наслідки інших атак дронів по об’єктах РФ
За інформацією аналітиків порталу Defense Express, 23 липня на території Краснодарського краю безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".
Зазначається, що внаслідок атаки, ймовірно, пошкодження отримав залізничний пором "Конро Трейдер".
Зазначається, що серед членів екіпажу порома та співробітників порту є один загиблий та п'ятеро поранених.
Наприкінці травня було завдано ударів по двох залізничних поромах, що було підтверджено звітом Генштабу, знімками місцевих жителів та з супутників.
Вже 21 червня у РФ відрапортували, що ліквідували наслідки української атаки по порому "Авангард". Як виявилось, паром отримав пробоїну у машинному відділені та повністю втратив плавучість.
Таким чином єдиним можливим кандидатом, якщо мова йде про ураження саме залізничного порома, залишається "Конро Трейдер".
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