Что известно об уничтожении ЛСР наблюдательного пункта армии РФ на Белгородщине

Боевая работа была выполнена операторами ударных БпЛА с использованием беспилотников украинского производства "Баба яга".

Подчеркивается, что по результатам ударов уничтожен автономный пост технического наблюдения "Гренадер" в Белгородской области, стоимость которого составляет более 200 тыс. долларов.

Мы развиваемся и осваиваем новые виды вооружения. Это первый вылет наших пилотов на дроне-бомбардировщике "Баба Яга" и сразу пламенный результат, - говорится в сообщении бойцов ЛСР. Поделиться

На видео зафиксирован сброс с дрона и попадание вплотную к "Гренадеру".

Что известно о последствиях других атак дронов по объектам РФ

По информации аналитиков портала Defense Express, 23 июля на территории Краснодарского края беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".

Отмечается, что в результате атаки, вероятно, поврежден получил железнодорожный паром "Конро Трейдер".

Отмечается, что среди членов экипажа парома и сотрудников порта есть один погибший и пятеро раненых.

В конце мая были нанесены удары по двум железнодорожным паромам, что было подтверждено отчетом Генштаба, снимками местных жителей и со спутников.

Уже 21 июня в РФ отрапортовали, что ликвидировали последствия украинской атаки по парому "Авангард". Как оказалось, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть.

Таким образом, единственным возможным кандидатом, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается "Конро Трейдер".