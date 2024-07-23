Бойцы ЛСР уничтожили пункт наблюдения армии РФ на Белгородщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ЛСР уничтожили пункт наблюдения армии РФ на Белгородщине — видео

БпЛА "Баба-яга"
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Источник:  Легион "Свобода России"

Бойцы добровольческой группировки Легион Свобода России уничтожили автономный пост технического наблюдения "Гренадер" преступной армии РФ в Белгородской области.

Главные тезисы

  • Бойцы добровольческой группировки Легион Свобода России уничтожили автономный пост технического наблюдения армии РФ в Белгородской области.
  • Ударные беспилотники уничтожили пункт наблюдения стоимостью более 200 тыс. долларов.
  • Украинские дроны активно атакуют объекты РФ.
  • Бойцы ЛСР использовали украинские дроны “Баба Яга” для уничтожения автономного поста технического наблюдения 'Гренадер' в Белгородской области.

Что известно об уничтожении ЛСР наблюдательного пункта армии РФ на Белгородщине

Боевая работа была выполнена операторами ударных БпЛА с использованием беспилотников украинского производства "Баба яга".

Подчеркивается, что по результатам ударов уничтожен автономный пост технического наблюдения "Гренадер" в Белгородской области, стоимость которого составляет более 200 тыс. долларов.

Мы развиваемся и осваиваем новые виды вооружения. Это первый вылет наших пилотов на дроне-бомбардировщике "Баба Яга" и сразу пламенный результат, - говорится в сообщении бойцов ЛСР.

На видео зафиксирован сброс с дрона и попадание вплотную к "Гренадеру".

Что известно о последствиях других атак дронов по объектам РФ

По информации аналитиков портала Defense Express, 23 июля на территории Краснодарского края беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".

Отмечается, что в результате атаки, вероятно, поврежден получил железнодорожный паром "Конро Трейдер".

Отмечается, что среди членов экипажа парома и сотрудников порта есть один погибший и пятеро раненых.

В конце мая были нанесены удары по двум железнодорожным паромам, что было подтверждено отчетом Генштаба, снимками местных жителей и со спутников.

Уже 21 июня в РФ отрапортовали, что ликвидировали последствия украинской атаки по парому "Авангард". Как оказалось, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть.

Таким образом, единственным возможным кандидатом, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается "Конро Трейдер".

В то же время, не исключено, что целью удара стал один из пяти автомобильных паромов: большие "Лаврентий", "Панагия", "Мария" и меньшие - "Керченский-2", "Эйск", - предполагают аналитики.

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