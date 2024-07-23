Бойцы добровольческой группировки Легион Свобода России уничтожили автономный пост технического наблюдения "Гренадер" преступной армии РФ в Белгородской области.
Главные тезисы
- Бойцы добровольческой группировки Легион Свобода России уничтожили автономный пост технического наблюдения армии РФ в Белгородской области.
- Ударные беспилотники уничтожили пункт наблюдения стоимостью более 200 тыс. долларов.
- Украинские дроны активно атакуют объекты РФ.
- Бойцы ЛСР использовали украинские дроны “Баба Яга” для уничтожения автономного поста технического наблюдения 'Гренадер' в Белгородской области.
Что известно об уничтожении ЛСР наблюдательного пункта армии РФ на Белгородщине
Боевая работа была выполнена операторами ударных БпЛА с использованием беспилотников украинского производства "Баба яга".
Подчеркивается, что по результатам ударов уничтожен автономный пост технического наблюдения "Гренадер" в Белгородской области, стоимость которого составляет более 200 тыс. долларов.
На видео зафиксирован сброс с дрона и попадание вплотную к "Гренадеру".
Что известно о последствиях других атак дронов по объектам РФ
По информации аналитиков портала Defense Express, 23 июля на территории Краснодарского края беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".
Отмечается, что в результате атаки, вероятно, поврежден получил железнодорожный паром "Конро Трейдер".
Отмечается, что среди членов экипажа парома и сотрудников порта есть один погибший и пятеро раненых.
В конце мая были нанесены удары по двум железнодорожным паромам, что было подтверждено отчетом Генштаба, снимками местных жителей и со спутников.
Уже 21 июня в РФ отрапортовали, что ликвидировали последствия украинской атаки по парому "Авангард". Как оказалось, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть.
Таким образом, единственным возможным кандидатом, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается "Конро Трейдер".
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