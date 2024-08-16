Момент настал. ЛСР обратился ко всем военным РФ с мощным призывом

16 августа Легион "Свобода России" опубликовал специальное обращение к российским захватчикам, в котором призвал сдаваться в плен Силам обороны Украины, или переходить на сторону “ЛСР”, чтобы вместе бороться против режима Путина.

ЛСР призывает российских военных не гибнуть ради амбиций Путина

Обращаемся к военнослужащим российской армии. Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова., — отмечают российские добровольческие силы. Поделиться

Они также обращают внимание на то, что это решение — здоровая альтернатива бездумной смерти.

Именно поэтому бойцы ЛСР публично призывают всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это уже неоднократно делали другие российские захватчики.

А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России — остается железная опция присоединиться (http://t.me/lsr_official_bot) к Легиону. Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль.История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу. И, кажется, этот момент уже настал. Пиши нам:! — отмечают в ЛСР.

Почему "ЛСР" для Путина — враг №1

По убеждению заместителя командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь", главная задача "ЛСР" — не ждать смерти Путина, а собственноручно уничтожить режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию.

Об этом он заявил в интервью Online.UA.

Кроме того, "Цезарь" озвучил свою версию того, почему сошел с ума нелегитимный президент РФ, а также признался, каким "ЛСР" видит будущее России и победу Украины.