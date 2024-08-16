Момент настал. ЛСР обратился ко всем военным РФ с мощным призывом
Категория
Украина
Дата публикации

Момент настал. ЛСР обратился ко всем военным РФ с мощным призывом

ЛСР
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Источник:  Легион "Свобода России"

16 августа Легион "Свобода России" опубликовал специальное обращение к российским захватчикам, в котором призвал сдаваться в плен Силам обороны Украины, или переходить на сторону “ЛСР”, чтобы вместе бороться против режима Путина.

Главные тезисы

  • Легион "Свобода России" не собирается ждать смерти Путина, а планирует как можно быстрее уничтожить его режим.
  • “ЛСР” выступает за свободу для народов России без диктаторов и автократов.
  • Сдаваться в плен ВСУ или присоединяться к “ЛСР” - две альтернативы для солдат РФ вместо бессмысленной гибели на фронте.

ЛСР призывает российских военных не гибнуть ради амбиций Путина

Обращаемся к военнослужащим российской армии. Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова., — отмечают российские добровольческие силы.

Они также обращают внимание на то, что это решение — здоровая альтернатива бездумной смерти.

Именно поэтому бойцы ЛСР публично призывают всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это уже неоднократно делали другие российские захватчики.

А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России — остается железная опция присоединиться (http://t.me/lsr_official_bot) к Легиону. Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль.История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу. И, кажется, этот момент уже настал. Пиши нам:! — отмечают в ЛСР.

Почему "ЛСР" для Путина — враг №1

По убеждению заместителя командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь", главная задача "ЛСР" — не ждать смерти Путина, а собственноручно уничтожить режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию.

Об этом он заявил в интервью Online.UA.

Кроме того, "Цезарь" озвучил свою версию того, почему сошел с ума нелегитимный президент РФ, а также признался, каким "ЛСР" видит будущее России и победу Украины.

Мы несем буквально другие ценности. Мы хотим принести свободу народам России, сделать так, чтобы российский человек и, скажем так, представители других народов России, все они были хозяевами своей земли, — объяснил воин.

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