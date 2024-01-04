Сотни военных РФ сдались в плен ВСУ благодаря линии "Хочу жить" — FT

На декабрь прошлого года с помощью горячей линии в рамках программы "Хочу жить" в плен украинским военным сдались уже 220 солдат преступной армии РФ.

Что известно о возможности для солдат РФ избежать дальнейшего участия в войне против Украины

По информации журналистов издания со ссылкой на спикера Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен в рамках проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко, в настоящее время на рассмотрении находятся еще около 1 тыс заявок от солдат оккупационной российской армии о готовности к сдаче в плен.

Российский лейтенант Даниил Алферов сделал то, что не удалось остальной армии Владимира Путина, начавшей полномасштабное вторжение в Украину: он дошел до центра Киева. В октябре, сидя между двумя офицерами украинской военной разведки, 27-летний Алферов осудил неспровоцированную войну своей страны и заявил, что добровольно сдался в плен, говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что Алферов, являющийся выпускником московского военного училища, способствовал сдаче в плен еще 11 военных армии РФ.

Все они сдались, позвонив по горячей линии "Хочу жить".

В материале издания отмечается, что сдача российских военных в рамках программы Главного управления разведки Минобороны Украины под названием Барыня позволила украинской военной разведке получить много ценной информации о состоянии подразделений оккупационной армии РФ в Украине.

ГУР открыло горячую линию в сентябре 2022 года – всего за 3 дня до частичной мобилизации, объявленной кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

В то время как Москва мобилизовала около 300 тыс. резервистов, горячая линия "Хочу жить" начала разрываться от звонков.

Да. Мне кто-то дал этот номер. Можете ли вы помочь мне сдаться? - приводят авторы материала в пример одного из разговоров русского военного с оператором линии “Хочу жить”. Поделиться

Что известно о результатах работы горячей линии "Хочу жить"

Первый случай успешной добровольной сдачи в плен произошел менее чем через месяц после начала работы проекта Хочу жить.

Отмечается, что с тех пор каждую неделю сдаются в плен около трех русских солдат .

Сейчас на горячую линию поступило более 26 тыс. звонков по телефону и через чат-бот в мессенджере Telegram. Веб-сайт hochuzhit.com посетило более 48 млн раз, в том числе 46 млн раз с территории России. Сайт был заблокирован в России через несколько дней после его запуска, но остается доступным из-за сервисов, которые скрывают интернет-адрес пользователя, - говорится в материале издания. Поделиться

Представитель Единого центра подчеркивает, что и Украина и РФ задействуют информационно-психологическое влияние друг на друга.

В частности, для этого используются классический сброс пропагандистских листовок с самолетов на вражеских территориях, массовые текстовые сообщения, реклама на радио и телевидении, а также крики из окопа в окоп.

ГУР рассматривает российских солдат как валюту, за которую можно выкупить украинских военнопленных, – объясняют авторы материала. Поделиться

В частности, перед увольнением российские солдаты получили визитки от Виталия Матвиенко.

"Я хочу жить", чтобы они раздавали их мужчинам в России, которые могут быть мобилизованы, на случай, если они захотят сбежать, когда прибудут в Украину. Он называет это "предварительной капитуляцией", - объясняет представитель Единого центра. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что пока мобилизованный россиянин прибудет в Украину после предварительной подачи заявки о намерениях сдаться в плен, специалисты ГУР уже проработают его заявление и проведут проверку, чтобы сократить сроки его пребывания на фронте перед непосредственной сдачей в плен.

В частности, на горячей линии "Хочу жить" 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работают 10 операторов, сидящих в секретном месте в Киеве.

Команда состоит из военных психологов и аналитиков, которые, по словам Матвиенко, прошли специальную подготовку для общения с русскими солдатами.

Матвиенко подчеркнул, что иногда российские военные звонят и даже плачут в трубку, тогда возникает необходимость успокаивать их.

Другие верят российской пропаганде об "украинских неонацистах, убивающих россиян", - рассказывает Матвиенко. Поделиться

Власти Украины обещают не только то, что они будут жить, но и то, что с ними будут хорошо обращаться в соответствии с Женевскими конвенциями об обращении с военнопленными.

Среди других гарантий – медицинская помощь, трехразовое горячее питание, общение с родными на родине и, конечно, вероятность обмена на украинских военнопленных и возвращение домой в Россию.

Оккупантам, которые боятся, что их жизни угрожает опасность при возвращении в Россию, ГУР предлагает возможность попросить убежища в Украине.

Матвиенко рассказал, что горячая линия пережила несколько всплесков звонков. Первый был в ноябре 2022 года, примерно в то время, когда украинские военные уволили Херсон во время контрнаступления.

Еще одна волна пришла весной, когда Украина готовилась к своему последнему контрнаступлению.

В марте 2023 года мы получили около 3 тыс заявок. Это по сравнению с декабрем 2022 года, когда было 1,5 тыс. заявок, - сообщил Матвиенко. Поделиться

Издание также напоминает одну из наиболее успешных историй сдачи, которая произошла в августе 2023 года, когда российский пилот Максим Кузьминов перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8.

Операция под кодовым названием "Синица" планировалась шесть месяцев.