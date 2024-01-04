Сотни военных РФ сдались в плен ВСУ благодаря линии "Хочу жить" — FT

На декабрь прошлого года с помощью горячей линии в рамках программы "Хочу жить" в плен украинским военным сдались уже 220 солдат преступной армии РФ.
Что известно о возможности для солдат РФ избежать дальнейшего участия в войне против Украины
По информации журналистов издания со ссылкой на спикера Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен в рамках проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко, в настоящее время на рассмотрении находятся еще около 1 тыс заявок от солдат оккупационной российской армии о готовности к сдаче в плен.
Отмечается, что Алферов, являющийся выпускником московского военного училища, способствовал сдаче в плен еще 11 военных армии РФ.
Все они сдались, позвонив по горячей линии "Хочу жить".
В материале издания отмечается, что сдача российских военных в рамках программы Главного управления разведки Минобороны Украины под названием Барыня позволила украинской военной разведке получить много ценной информации о состоянии подразделений оккупационной армии РФ в Украине.
ГУР открыло горячую линию в сентябре 2022 года – всего за 3 дня до частичной мобилизации, объявленной кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
В то время как Москва мобилизовала около 300 тыс. резервистов, горячая линия "Хочу жить" начала разрываться от звонков.
Что известно о результатах работы горячей линии "Хочу жить"
Первый случай успешной добровольной сдачи в плен произошел менее чем через месяц после начала работы проекта Хочу жить.
Отмечается, что с тех пор каждую неделю сдаются в плен около трех русских солдат .
Представитель Единого центра подчеркивает, что и Украина и РФ задействуют информационно-психологическое влияние друг на друга.
В частности, для этого используются классический сброс пропагандистских листовок с самолетов на вражеских территориях, массовые текстовые сообщения, реклама на радио и телевидении, а также крики из окопа в окоп.
В частности, перед увольнением российские солдаты получили визитки от Виталия Матвиенко.
Авторы публикации подчеркивают, что пока мобилизованный россиянин прибудет в Украину после предварительной подачи заявки о намерениях сдаться в плен, специалисты ГУР уже проработают его заявление и проведут проверку, чтобы сократить сроки его пребывания на фронте перед непосредственной сдачей в плен.
В частности, на горячей линии "Хочу жить" 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работают 10 операторов, сидящих в секретном месте в Киеве.
Команда состоит из военных психологов и аналитиков, которые, по словам Матвиенко, прошли специальную подготовку для общения с русскими солдатами.
Матвиенко подчеркнул, что иногда российские военные звонят и даже плачут в трубку, тогда возникает необходимость успокаивать их.
Власти Украины обещают не только то, что они будут жить, но и то, что с ними будут хорошо обращаться в соответствии с Женевскими конвенциями об обращении с военнопленными.
Среди других гарантий – медицинская помощь, трехразовое горячее питание, общение с родными на родине и, конечно, вероятность обмена на украинских военнопленных и возвращение домой в Россию.
Оккупантам, которые боятся, что их жизни угрожает опасность при возвращении в Россию, ГУР предлагает возможность попросить убежища в Украине.
Матвиенко рассказал, что горячая линия пережила несколько всплесков звонков. Первый был в ноябре 2022 года, примерно в то время, когда украинские военные уволили Херсон во время контрнаступления.
Еще одна волна пришла весной, когда Украина готовилась к своему последнему контрнаступлению.
Издание также напоминает одну из наиболее успешных историй сдачи, которая произошла в августе 2023 года, когда российский пилот Максим Кузьминов перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8.
Операция под кодовым названием "Синица" планировалась шесть месяцев.
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