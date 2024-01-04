Украина готовит еще один обмен пленными – Лубинец

В ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными между Украиной и Россией.
Украина снова сможет провести обмен пленными в ближайшие недели
Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости".
Он добавил, что за последние две недели в переговорах с Россией произошли определенные сдвиги: взаимное посещение военнопленных, взаимный обмен теплыми вещами и сегодня, наконец, возвращение пленных.
Однако Уполномоченный также отметил, что Россия может в любой момент оборвать этот процесс обмена.
Дмитрий Лубинец также рассказал, что вернувшиеся из плена украинские защитники и защитницы находились там от 6 месяцев до 1,5 года. Все они в плохом физическом состоянии: истощены и очень похудели.
В то же время, как сообщил омбудсмен, процесс был усложнен тем, что РФ хотела не проводить обмен пленных, заблокировать процесс возвращения защитников, чтобы максимально попытаться взорвать ситуацию в Украине изнутри.
По словам Лубинца, Украина пыталась привлечь новых партнеров для разблокирования процесса возвращения военнопленных.
Обмен военнопленными
3 января Украина и Россия впервые за несколько месяцев провели обмен военнопленными. Так, в Украину вернулось 230 защитников. Это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен.
Среди них 130 – военные ВСУ, 55 – Нацгвардии, 38 – Государственной пограничной службы, один из Национальной полиции и шесть гражданских.
48 обмененных военных имели статус «пропавшей без вести». Большинство уволенных – мужчины (225) и пятеро женщин.
Последний подобный обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.
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