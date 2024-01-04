Украина готовит еще один обмен пленными – Лубинец
Категория
Украина
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Украина готовит еще один обмен пленными – Лубинец

Обмен
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Украина снова сможет провести обмен пленными в ближайшие недели

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости".

Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой, — сообщил Уполномоченный.

Он добавил, что за последние две недели в переговорах с Россией произошли определенные сдвиги: взаимное посещение военнопленных, взаимный обмен теплыми вещами и сегодня, наконец, возвращение пленных.

Задача стоит – вернуть абсолютно всех, – подчеркнул Лубинец.

Однако Уполномоченный также отметил, что Россия может в любой момент оборвать этот процесс обмена.

Дмитрий Лубинец также рассказал, что вернувшиеся из плена украинские защитники и защитницы находились там от 6 месяцев до 1,5 года. Все они в плохом физическом состоянии: истощены и очень похудели.

В то же время, как сообщил омбудсмен, процесс был усложнен тем, что РФ хотела не проводить обмен пленных, заблокировать процесс возвращения защитников, чтобы максимально попытаться взорвать ситуацию в Украине изнутри.

По словам Лубинца, Украина пыталась привлечь новых партнеров для разблокирования процесса возвращения военнопленных.

Было присоединено ОАЭ. Об этом сообщил Кирилл Буданов – это была его зона компетентности. С уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой я постоянно поднимал вопрос разблокирования. Она также повлияла на то, чтобы произошло возвращение наших героев, – добавил он.

Обмен военнопленными

3 января Украина и Россия впервые за несколько месяцев провели обмен военнопленными. Так, в Украину вернулось 230 защитников. Это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен.

Среди них 130 – военные ВСУ, 55 – Нацгвардии, 38 – Государственной пограничной службы, один из Национальной полиции и шесть гражданских.

48 обмененных военных имели статус «пропавшей без вести». Большинство уволенных – мужчины (225) и пятеро женщин.

Последний подобный обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

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