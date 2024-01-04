Україна готує ще один обмін полоненими — Лубінець

Упродовж найближчих тижнів може відбутися ще один обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Україна знову зможе провести обмін полоненими найближчими тижнями

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сподіваюся, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому, — повідомив Уповноважений. Поширити

Він додав, що за останні два тижні в перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і сьогодні, нарешті, повернення полонених.

Завдання стоїть — повернути абсолютно всіх, — наголосив Лубінець. Поширити

Однак Уповноважений також відзначив, що Росія може у будь-яку мить обірвати цей процес обміну.

Дмитро Лубінець також розповів, що українські захисники й захисниці, які сьогодні повернулись з полону, перебували там від 6 місяців до 1,5 року. Всі вони у поганому фізичному стані: виснажені та дуже схудли.

Водночас, як повідомив омбудсмен, процес був ускладнений тим, що РФ хотіла не проводити обмін полонених, заблокувати процес повернення захисників, щоб максимально спробувати підірвати ситуацію в Україні зсередини.

За словами Лубінця, Україна намагалася залучити нових партнерів для розблокування процесу повернення військовополонених.

Було приєднано ОАЕ. Про це повідомив Кирило Буданов - це була його зона компетентності. З уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою я постійно порушував питання розблокування. Вона також вплинула на те, щоб відбулося повернення наших героїв, - додав він. Поширити

Обмін військовополоненими

3 січня Україна та Росія вперше за кілька місяців провели обмін військовополоненими. Так, в Україну повернулося 230 захисників. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

Серед них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — Державної прикордонної служби, один з Національної поліції та шестеро цивільних.

48 обміняних військових мали статус «зниклий безвісти». Більшість звільнених – чоловіки (225) та п’ятеро жінок.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.