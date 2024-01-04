Україна готує ще один обмін полоненими — Лубінець

Упродовж найближчих тижнів може відбутися ще один обмін військовополоненими між Україною та Росією.
Україна знову зможе провести обмін полоненими найближчими тижнями
Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він додав, що за останні два тижні в перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і сьогодні, нарешті, повернення полонених.
Однак Уповноважений також відзначив, що Росія може у будь-яку мить обірвати цей процес обміну.
Дмитро Лубінець також розповів, що українські захисники й захисниці, які сьогодні повернулись з полону, перебували там від 6 місяців до 1,5 року. Всі вони у поганому фізичному стані: виснажені та дуже схудли.
Водночас, як повідомив омбудсмен, процес був ускладнений тим, що РФ хотіла не проводити обмін полонених, заблокувати процес повернення захисників, щоб максимально спробувати підірвати ситуацію в Україні зсередини.
За словами Лубінця, Україна намагалася залучити нових партнерів для розблокування процесу повернення військовополонених.
Обмін військовополоненими
3 січня Україна та Росія вперше за кілька місяців провели обмін військовополоненими. Так, в Україну повернулося 230 захисників. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.
Серед них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — Державної прикордонної служби, один з Національної поліції та шестеро цивільних.
48 обміняних військових мали статус «зниклий безвісти». Більшість звільнених – чоловіки (225) та п’ятеро жінок.
Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.
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