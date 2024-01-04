Сотні військових РФ здались у полон ЗСУ завдяки лінії "Хочу жить" — FT

Станом на грудень минулого року за допомогою гарячої лінії у рамках програми "Хочу жить" у полон українським військовим здались вже 220 солдатів злочинної армії РФ.

Що відомо про змогу для солдатів РФ уникнути подальшої участі у війні проти України

За інформацією журналістів видання із посиланням на речника Єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон в рамках проєкту "Хочу жить" Віталія Матвієнка, наразі на розгляді перебувають ще близько 1 тис заявок від солдатів окупаційної російської армії щодо готовності до здачі у полон.

Російський лейтенант Данило Алфьоров зробив те, що не вдалося решті армії Володимира Путіна, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну: він дійшов до центру Києва. У жовтні, сидячи між двома офіцерами української військової розвідки, 27-річний Алфьоров засудив неспровоковану війну своєї країни і заявив, що добровільно здався в полон, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що Алфьоров, який є випускником московського військового училища, сприяв здачі у полон ще 11 військових армії РФ.

Усі вони здалися, зателефонувавши на гарячу лінію "Хочу жить".

У матеріалі видання зазначається, що здача російських військових у рамках програми Головного управління розвідки Міноборони України під назвою “Бариня” дозволила українській військові розвідці отримати багато цінної інформації про стан підрозділів окупаційної армії РФ в Україні.

ГУР відкрило гарячу лінію у вересні 2022 року − лише за 3 дні до часткової мобілізації, оголошеної кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

У той час як Москва мобілізувала близько 300 тис резервістів, гаряча лінія "Хочу жить" почала розриватися від дзвінків.

Так. Мені хтось дав цей номер. Ви можете допомогти мені здатися? - наводять автори матеріалу приклад однієї з розмов російського військового із оператором лінії “Хочу жить”. Поширити

Що відомо про результати роботи гарячої лінії “Хочу жить”

Перший випадок успішної добровільної здачі у полон відбувся менше ніж через місяць після початку роботи проєкту “Хочу жить”.

Зазначається, що з того часу щотижня здаються в полон близько трьох російських солдатів.

Наразі на гарячу лінію надійшло понад 26 тис дзвінків телефоном та через чат-бот у месенджері Telegram. Веб-сайт hochuzhit.com відвідали понад 48 млн разів, у тому числі 46 млн разів з території Росії. Сайт був заблокований в Росії через кілька днів після його запуску, але залишається доступним через сервіси, які приховують інтернет-адресу користувача, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Речник Єдиного центру підкреслює, що і Україна і РФ задіють інформаційно-психологічний вплив один на одного.

Зокрема, для цього використовуються класичне скидання пропагандистських листівок із літаків на ворожих територіях, масові текстові повідомлення, реклама на радіо і телебаченні, і навіть крики з окопу в окоп.

ГУР розглядає російських солдатів як валюту, за яку можна викупити українських військовополонених, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Зокрема, перед звільненням російські солдати отримали візитівки від Віталія Матвієнка.

“Я хочу жити", щоб вони роздавали їх чоловікам у Росії, які можуть бути мобілізовані, на випадок, якщо вони захочуть втекти, коли прибудуть в Україну. Він називає це "попередньою капітуляцією, - пояснює речник Єдиного центру. Поширити

Автори публікації підкреслюють, що поки мобілізований росіянин прибуде до України після попередньої подачі заявки щодо намірів здатись у полон, фахівці ГУР вже опрацюють його заяву і проведуть перевірку, аби скоротити терміни його перебування на фронті перед безпосередньою здачею у полон.

Зокрема, на гарячій лінії "Хочу жить" 24 години на добу, 7 днів на тиждень працюють 10 операторів, які сидять у секретному місці в Києві.

Команда складається з військових психологів та аналітиків, які, за словами Матвієнка, пройшли спеціальну підготовку для спілкування з російськими солдатами.

Матвієнко підкреслив, що час від часу російські військові дзвонять і навіть плачуть у трубку, тоді виникає необхідність заспокоювати їх.

Інші вірять російській пропаганді про "українських неонацистів, які вбивають росіян, - розповідає Матвієнко. Поширити

Влада України обіцяє не тільки те, що вони будуть жити, але й те, що з ними будуть добре поводитися відповідно до Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими.

Серед інших гарантій − медична допомога, триразове гаряче харчування, спілкування з рідними на батьківщині і, звичайно, ймовірність обміну на українських військовополонених і повернення додому, в Росію.

Окупантам, які бояться, що їхньому життю загрожує небезпека у разі повернення до Росії, ГУР пропонує можливість попросити притулку в Україні.

Матвієнко розповів, що гаряча лінія пережила кілька сплесків дзвінків. Перший був у листопаді 2022 року, приблизно в той час, коли українські військові звільнили Херсон під час контрнаступу.

Ще одна хвиля прийшла навесні, коли Україна готувалася до свого останнього контрнаступу.

У березні 2023 року ми отримали майже 3 тис заявок. Це порівняно з груднем 2022 року, коли було 1,5 тис заявок, - повідомив Матвієнко. Поширити

Видання також нагадує одну з найбільш успішних історій здачі, яка сталася в серпні 2023 року, коли російський пілот Максим Кузьмінов перегнав на територію України гелікоптер Мі-8.

Операція під кодовою назвою "Синиця" планувалася шість місяців.