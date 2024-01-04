Сотні військових РФ здались у полон ЗСУ завдяки лінії "Хочу жить" — FT

Станом на грудень минулого року за допомогою гарячої лінії у рамках програми "Хочу жить" у полон українським військовим здались вже 220 солдатів злочинної армії РФ.
Що відомо про змогу для солдатів РФ уникнути подальшої участі у війні проти України
За інформацією журналістів видання із посиланням на речника Єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон в рамках проєкту "Хочу жить" Віталія Матвієнка, наразі на розгляді перебувають ще близько 1 тис заявок від солдатів окупаційної російської армії щодо готовності до здачі у полон.
Зазначається, що Алфьоров, який є випускником московського військового училища, сприяв здачі у полон ще 11 військових армії РФ.
Усі вони здалися, зателефонувавши на гарячу лінію "Хочу жить".
У матеріалі видання зазначається, що здача російських військових у рамках програми Головного управління розвідки Міноборони України під назвою “Бариня” дозволила українській військові розвідці отримати багато цінної інформації про стан підрозділів окупаційної армії РФ в Україні.
ГУР відкрило гарячу лінію у вересні 2022 року − лише за 3 дні до часткової мобілізації, оголошеної кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
У той час як Москва мобілізувала близько 300 тис резервістів, гаряча лінія "Хочу жить" почала розриватися від дзвінків.
Що відомо про результати роботи гарячої лінії “Хочу жить”
Перший випадок успішної добровільної здачі у полон відбувся менше ніж через місяць після початку роботи проєкту “Хочу жить”.
Зазначається, що з того часу щотижня здаються в полон близько трьох російських солдатів.
Речник Єдиного центру підкреслює, що і Україна і РФ задіють інформаційно-психологічний вплив один на одного.
Зокрема, для цього використовуються класичне скидання пропагандистських листівок із літаків на ворожих територіях, масові текстові повідомлення, реклама на радіо і телебаченні, і навіть крики з окопу в окоп.
Зокрема, перед звільненням російські солдати отримали візитівки від Віталія Матвієнка.
Автори публікації підкреслюють, що поки мобілізований росіянин прибуде до України після попередньої подачі заявки щодо намірів здатись у полон, фахівці ГУР вже опрацюють його заяву і проведуть перевірку, аби скоротити терміни його перебування на фронті перед безпосередньою здачею у полон.
Зокрема, на гарячій лінії "Хочу жить" 24 години на добу, 7 днів на тиждень працюють 10 операторів, які сидять у секретному місці в Києві.
Команда складається з військових психологів та аналітиків, які, за словами Матвієнка, пройшли спеціальну підготовку для спілкування з російськими солдатами.
Матвієнко підкреслив, що час від часу російські військові дзвонять і навіть плачуть у трубку, тоді виникає необхідність заспокоювати їх.
Влада України обіцяє не тільки те, що вони будуть жити, але й те, що з ними будуть добре поводитися відповідно до Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими.
Серед інших гарантій − медична допомога, триразове гаряче харчування, спілкування з рідними на батьківщині і, звичайно, ймовірність обміну на українських військовополонених і повернення додому, в Росію.
Окупантам, які бояться, що їхньому життю загрожує небезпека у разі повернення до Росії, ГУР пропонує можливість попросити притулку в Україні.
Матвієнко розповів, що гаряча лінія пережила кілька сплесків дзвінків. Перший був у листопаді 2022 року, приблизно в той час, коли українські військові звільнили Херсон під час контрнаступу.
Ще одна хвиля прийшла навесні, коли Україна готувалася до свого останнього контрнаступу.
Видання також нагадує одну з найбільш успішних історій здачі, яка сталася в серпні 2023 року, коли російський пілот Максим Кузьмінов перегнав на територію України гелікоптер Мі-8.
Операція під кодовою назвою "Синиця" планувалася шість місяців.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-