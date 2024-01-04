Аналітики пояснили, чому РФ погодилася провести великий обмін полоненими

Високопоставлені російські чиновники можуть бути зацікавлені у тому, щоб показати РФ як країну, яка дотримується гуманітарних та інших правових принципів.

Чому РФ пішла на великий обмін військовополоненими

Зазначається, що обмін відбувся на тлі кількох інцидентів, що сталися протягом останніх кількох тижнів, коли російські війська використовували українських військовополонених з явними порушеннями Женевської конвенції про військовополонених.

Включно з використанням батальйону колишніх українських військовополонених в активних бойових діях, використання українських військовополонених як живих щитів та страту без суду і слідства українських військовополонених, які здалися в полон і були явно не придатні для ведення бою, — йдеться в аналітичному звіті. Поширити

Аналітики відзначили, що 3 січня відбувся найбільший обмін військовополоненими за весь час війни і перший офіційним обміном військовополоненими за майже п'ять місяців — із серпня 2023 року.

Раніше представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив 17 листопада, що Росія влітку 2023 року з невстановленої причини заморозила обмін полоненими, нагадує ISW.

За оцінками ISW, російські високопосадовці часто дуже зацікавлені в тому, щоб зобразити Росію як таку, що дотримується гуманітарних та інших правових норм, і вибір часу для обміну полоненими може бути частиною цієї більш широкої інформаційної кампанії, — йдеться в аналітичному звіті. Поширити

Обмін військовополоненими

3 січня Україна та Росія вперше за кілька місяців провели обмін військовополоненими. Так, в Україну повернулося 230 захисників. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

Серед них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — Державної прикордонної служби, один з Національної поліції та шестеро цивільних.

48 обміняних військових мали статус «зниклий безвісти». Більшість звільнених – чоловіки (225) та п’ятеро жінок.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець підкреслив, що 2024 рік дав старт 49 обміну військовополоненими. Омбудсмен додав, що нині 2 828 захисників вже вдома.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.