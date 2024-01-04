Аналитики объяснили, почему РФ согласилась провести большой обмен пленными

Высокопоставленные российские чиновники могут быть заинтересованы в том, чтобы показать РФ как страну, соблюдающую гуманитарные и другие правовые принципы.

Почему РФ пошла на большой обмен военнопленными

Отмечается, что обмен произошел на фоне нескольких инцидентов, произошедших в последние несколько недель, когда российские войска использовали украинских военнопленных с явными нарушениями Женевской конвенции о военнопленных.

Включая использование батальона бывших украинских военнопленных в активных боевых действиях, использование украинских военнопленных в качестве живых щитов и казнь без суда и следствия украинских военнопленных, сдавшихся в плен и явно не пригодных для ведения боя, — говорится в аналитическом отчете. Поделиться

Аналитики отметили, что 3 января произошел наибольший обмен военнопленными за все время войны и первый официальный обмен военнопленными за почти пять месяцев — с августа 2023 года.

Ранее представитель Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил 17 ноября, что Россия летом 2023 года по неустановленной причине заморозила обмен пленными, напоминает ISW.

По оценкам ISW, российские чиновники часто очень заинтересованы в том, чтобы изобразить Россию как соблюдающую гуманитарные и другие правовые нормы, и выбор времени для обмена пленными может быть частью этой более широкой информационной кампании, — говорится в аналитическом отчете. Поделиться

Обмен военнопленными

3 января Украина и Россия впервые за несколько месяцев провели обмен военнопленными. Так, в Украину вернулось 230 защитников. Это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен.

Среди них 130 – военные ВСУ, 55 – Нацгвардии, 38 – Государственной пограничной службы, один из Национальной полиции и шесть гражданских.

48 обмененных военных имели статус «пропавшей без вести». Большинство уволенных – мужчины (225) и пятеро женщин.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что 2024 дал старт 49 обмена военнопленными. Омбудсмен добавил, что сейчас 2828 защитников уже дома.

Последний подобный обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.