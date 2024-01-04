Аналитики объяснили, почему РФ согласилась провести большой обмен пленными

Высокопоставленные российские чиновники могут быть заинтересованы в том, чтобы показать РФ как страну, соблюдающую гуманитарные и другие правовые принципы.
Почему РФ пошла на большой обмен военнопленными
Отмечается, что обмен произошел на фоне нескольких инцидентов, произошедших в последние несколько недель, когда российские войска использовали украинских военнопленных с явными нарушениями Женевской конвенции о военнопленных.
Аналитики отметили, что 3 января произошел наибольший обмен военнопленными за все время войны и первый официальный обмен военнопленными за почти пять месяцев — с августа 2023 года.
Ранее представитель Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил 17 ноября, что Россия летом 2023 года по неустановленной причине заморозила обмен пленными, напоминает ISW.
Обмен военнопленными
3 января Украина и Россия впервые за несколько месяцев провели обмен военнопленными. Так, в Украину вернулось 230 защитников. Это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен.
Среди них 130 – военные ВСУ, 55 – Нацгвардии, 38 – Государственной пограничной службы, один из Национальной полиции и шесть гражданских.
48 обмененных военных имели статус «пропавшей без вести». Большинство уволенных – мужчины (225) и пятеро женщин.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что 2024 дал старт 49 обмена военнопленными. Омбудсмен добавил, что сейчас 2828 защитников уже дома.
Последний подобный обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.
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