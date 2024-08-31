Путин приказал провести сложную информационную кампанию из-за обострения на Курщине

Успешное контрнаступление Сил обороны Украины на территории российской Курщины привело к стремительному падению рейтингов нелегитимного президента РФ Владимира Путина. На этом фоне диктатор отдал приказ провести сложную информационную кампанию, чтобы отбелить свою репутацию.

Курская операция ударила по имиджу и рейтингам Путина

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что российские государственные социологические агентства признают некоторый рост недовольства россиян Путиным и российскими властями после того, как Силы обороны Украины взяли под контроль немалую часть Курской области.

Например, Фонд "Общественное мнение" утверждает, что речь идет о 28% опрошенных, которые не скрывают возмущения или неудовлетворения действиями Кремля на фоне последних событий.

Что также важно понимать, респонденты опроса не выражали столь высокий уровень неудовлетворения со времен опроса, проведенного в ноябре 2022 года, после первого месяца непопулярной частичной мобилизации в России.

Эти опросы российских государственных социологических агентств не свидетельствуют об особо выраженном недовольстве и не являются достоверным отражением настоящих настроений в российском обществе. Опросы, однако, свидетельствуют о том, что Кремль признает, что он должен принять, что общественное недовольство выросло после начала вторжения Украины в Курскую область, — подчеркивает команда ISW. Поделиться

Ситуация в Курской области по состоянию на 31 августа (Фото: understandingwar.org)

Путин пытается спасти свою репутацию

По убеждению американских аналитиков, команда российского диктатора рассчитывает на то, что ограниченное признание общественного недовольства защитит ее от обвинений.

Кремль не хочет, чтобы россияне возмущались еще и потому, что их беспокойство игнорируют и не замечают.

Кремль, похоже, начал сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед своей внутренней аудиторией того, почему Россия предпочитает продолжение наступательных операций на востоке Украины, а не срочный вывод украинских войск из Курской области, и ограниченное признание недовольства может быть частью этой кампании, — отмечают эксперты. Поделиться

К слову, по состоянию на 30 августа Силы обороны Украины в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.