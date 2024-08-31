Путин приказал провести сложную информационную кампанию из-за обострения на Курщине

Успешное контрнаступление Сил обороны Украины на территории российской Курщины привело к стремительному падению рейтингов нелегитимного президента РФ Владимира Путина. На этом фоне диктатор отдал приказ провести сложную информационную кампанию, чтобы отбелить свою репутацию.
Главные тезисы
- Успешное контрнаступление украинских сил в Курской области обвалило рейтинги Путина.
- Российские социологические агентства заявляют о росте недовольства россиян действиями Кремля.
- Команда Путина не может игнорировать недовольство со стороны российского общества.
Курская операция ударила по имиджу и рейтингам Путина
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что российские государственные социологические агентства признают некоторый рост недовольства россиян Путиным и российскими властями после того, как Силы обороны Украины взяли под контроль немалую часть Курской области.
Например, Фонд "Общественное мнение" утверждает, что речь идет о 28% опрошенных, которые не скрывают возмущения или неудовлетворения действиями Кремля на фоне последних событий.
Что также важно понимать, респонденты опроса не выражали столь высокий уровень неудовлетворения со времен опроса, проведенного в ноябре 2022 года, после первого месяца непопулярной частичной мобилизации в России.
Путин пытается спасти свою репутацию
По убеждению американских аналитиков, команда российского диктатора рассчитывает на то, что ограниченное признание общественного недовольства защитит ее от обвинений.
Кремль не хочет, чтобы россияне возмущались еще и потому, что их беспокойство игнорируют и не замечают.
К слову, по состоянию на 30 августа Силы обороны Украины в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.
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