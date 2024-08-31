Що відомо про захоплення ЗСУ техніки злочинної армії РФ на Курщині

За інформацією бійців 80-ї Галицької ДШБ, було захоплено новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72.

Я завжди мріяв затрофеїти російський танк, - зазначає один з бійців 80-ї ДШБ. Поширити

Зазначається, що бійцям 80-ї Галицької ДШБ разом із підрозділами спецпризначенців СБУ вдалося захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв у Курській області.

Один з офіцерів танкістів Галицької бригади підкреслює, що трофейні танки злочинної армії РФ стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами.

За його словами, деякі захоплені ворожі танки мають невеликий пробіг і зовсім нещодавно були випущені і кинуті у бій.

Однак деякі потребують ремонту.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Курщині

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом 30 серпня українським військовим вдалось просунутись на схід від Черкаського Поріччя та Нижньої Парової, що на північ від Суджі.

ЗСУ також провели штурм на південний захід від Коренево поблизу Снагості та Краснооктябрьского та ще на кількох ділянках фронту в районі Кореневого та Суджі.

Між тим російські окупанти мали незначне просування на південній околиці Кореневого, у полях на північ від Ольговки, що на схід від Коренево, та на південь від Шептуховки, що на північний схід від Кореневого.