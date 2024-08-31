Бійці десантних підрозділів ЗСУ від початку Курської операції захопили 7 танків злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Українські десантники захопили 7 танків злочинної армії РФ в ході Курської операції.
- Серед захопленої техніки – новітній Т-90М та чотири машини Т-80 БВМ, які стануть підсиленням для танкових підрозділів ЗСУ.
- За інформацією ISW, українським військовим вдалося просунутись на певні ділянки поблизу Суджі та Кореневого, поруч із іншими важливими точками контролю.
- Один з офіцерів Галицької бригади підкреслює значення трофейних танків для майбутніх боїв із росіянами, наголошуючи на їхній технічній готовності.
- Російські окупанти мали незначне просування на південній околиці Кореневого.
Що відомо про захоплення ЗСУ техніки злочинної армії РФ на Курщині
За інформацією бійців 80-ї Галицької ДШБ, було захоплено новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72.
Зазначається, що бійцям 80-ї Галицької ДШБ разом із підрозділами спецпризначенців СБУ вдалося захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв у Курській області.
Один з офіцерів танкістів Галицької бригади підкреслює, що трофейні танки злочинної армії РФ стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами.
За його словами, деякі захоплені ворожі танки мають невеликий пробіг і зовсім нещодавно були випущені і кинуті у бій.
Однак деякі потребують ремонту.
Що відомо про успіхи ЗСУ на Курщині
За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом 30 серпня українським військовим вдалось просунутись на схід від Черкаського Поріччя та Нижньої Парової, що на північ від Суджі.
ЗСУ також провели штурм на південний захід від Коренево поблизу Снагості та Краснооктябрьского та ще на кількох ділянках фронту в районі Кореневого та Суджі.
Між тим російські окупанти мали незначне просування на південній околиці Кореневого, у полях на північ від Ольговки, що на схід від Коренево, та на південь від Шептуховки, що на північний схід від Кореневого.
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