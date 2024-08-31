Бойцы десантных подразделений ВСУ с начала Курской операции захватили 7 танков преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские десантники захватили 7 танков российской армии на Курщине, включая Т-90М и Т-80 БВМ.
- Трофейные танки станут усилением для танковых подразделений ВСУ и будут использоваться в будущих боях.
- Украинским военным удалось продвинуться к важным точкам контроля и достичь определенных успехов в ходе операции.
- Техническая готовность захваченных танков признается офицерами, хотя некоторые из них требуют ремонта.
- Анализ ISW показывает продвижение ВСУ к востоку, штурмы и незначительное продвижение русских оккупантов на Курщине.
Что известно о захвате ВСУ техники преступной армии РФ на Курщине
По информации бойцов 80-й Галицкой ДШБ, был захвачен новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и два танка Т-72.
Отмечается, что бойцам 80-й Галицкой ДШБ вместе с подразделениями спецназовцев СБУ удалось захватить несколько новых Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев в Курской области.
Один из офицеров танкистов Галицкой бригады подчеркивает, что трофейные танки преступной армии РФ станут хорошим пополнением и усилят танковый кулак львовских десантников в предстоящих боях с россиянами.
По его словам, некоторые восторженные вражеские танки имеют небольшой пробег и совсем недавно были выпущены и брошены в бой.
Однако некоторые нуждаются в ремонте.
Что известно об успехах ВСУ на Курщине
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 30 августа украинским военным удалось продвинуться к востоку от Черкасского Поречья и Нижней Паровой севернее Суджи.
ВСУ также провели штурм юго-западнее Коренево близ Снагости и Краснооктябрьского и еще на нескольких участках фронта в районе Корневого и Суджи.
Между тем русские оккупанты имели незначительное продвижение на южной окраине Кореневого, в полях к северу от Ольговки, восточнее Коренево, и к югу от Шептуховки, северо-восточнее Кореневого.
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