ВСУ захватили 7 танков армии РФ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ захватили 7 танков армии РФ на Курщине

Военные ВСУ
Читати українською
Источник:  online.ua

Бойцы десантных подразделений ВСУ с начала Курской операции захватили 7 танков преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские десантники захватили 7 танков российской армии на Курщине, включая Т-90М и Т-80 БВМ.
  • Трофейные танки станут усилением для танковых подразделений ВСУ и будут использоваться в будущих боях.
  • Украинским военным удалось продвинуться к важным точкам контроля и достичь определенных успехов в ходе операции.
  • Техническая готовность захваченных танков признается офицерами, хотя некоторые из них требуют ремонта.
  • Анализ ISW показывает продвижение ВСУ к востоку, штурмы и незначительное продвижение русских оккупантов на Курщине.

Что известно о захвате ВСУ техники преступной армии РФ на Курщине

По информации бойцов 80-й Галицкой ДШБ, был захвачен новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и два танка Т-72.

Я всегда мечтал затрофеить российский танк, – отмечает один из бойцов 80-й ДШБ.

Отмечается, что бойцам 80-й Галицкой ДШБ вместе с подразделениями спецназовцев СБУ удалось захватить несколько новых Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев в Курской области.

Один из офицеров танкистов Галицкой бригады подчеркивает, что трофейные танки преступной армии РФ станут хорошим пополнением и усилят танковый кулак львовских десантников в предстоящих боях с россиянами.

По его словам, некоторые восторженные вражеские танки имеют небольшой пробег и совсем недавно были выпущены и брошены в бой.

Однако некоторые нуждаются в ремонте.

Что известно об успехах ВСУ на Курщине

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 30 августа украинским военным удалось продвинуться к востоку от Черкасского Поречья и Нижней Паровой севернее Суджи.

ВСУ также провели штурм юго-западнее Коренево близ Снагости и Краснооктябрьского и еще на нескольких участках фронта в районе Корневого и Суджи.

Между тем русские оккупанты имели незначительное продвижение на южной окраине Кореневого, в полях к северу от Ольговки, восточнее Коренево, и к югу от Шептуховки, северо-восточнее Кореневого.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция ВСУ. Британский генерал описал 3 сценария развития событий
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин приказал провести сложную информационную кампанию из-за обострения на Курщине
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО признали законность Курской операции Сил обороны Украины
Йенс Столтенберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?