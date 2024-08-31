По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, наступательная операция украинских военных на Курщине вполне законна, хотя Альянс и не был предупрежден по поводу этих планов руководства Украины.

Что в НАТО говорят о праве Украины на проведение наступления на территории РФ

По информации журналистов издания, в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с международным правом.

По его словам, это право не ограничивается исключительно границами украинской территории.

При этом Столтенберг отметил, что такая наступательная операция является рискованной для Украины, однако Киев будет самостоятельно решать собственные дальнейшие действия.

Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины, как защищать себя, - подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Одной из целей операции ВСУ в Курской области является создание буферной зоны для предотвращения обстрелов территории Украины с приграничной территории РФ, ведь западные партнеры отказываются давать Киеву разрешение на поражение военных целей на территории РФ предоставленным Западом дальнобойным вооружением.

Военный ВСУ

Как Курская операция шокировала военно-политическое руководство и оккупационную армию РФ

В материале издания The Wall Street Journal отмечается, что план главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по наступлению на Курщине удивил руководство страны-агрессорки и оккупационные войска РФ.

Отмечается, что в конце июля Сырский собрал украинских офицеров и во время тайного совещания обнародовал дерзкий план возобновить ослабевшие военные усилия страны.

Тогда он сказал, что "украинские военные должны поменяться ролями с российскими оккупантами".

Один из собравшихся, начальник штаба 61-й механизированной бригады, сказал, что его первой реакцией был шок.

Военно-политическое руководство РФ было ошеломлено, когда украинские военные преодолели слабую оборону границы и быстро захватили около 100 городов и сел в Курской области.

Мы развеяли миф о том, что Россия – непобедимая страна. Мы сделали то, чего никто не делал 80 лет, – объясняет подполковник Артем Холодкевич. Поделиться

Вторжение перевернуло нарратив войны, вернув Украину к наступлению. Но успех операции будет определяться тем, приведет ли она к длительным достижениям или большим потерям на поле боя, принесет ли политические дивиденды, укрепят ли позицию Украины на любых будущих мирных переговорах.

В настоящее время украинским военным после 4 недель наступления удалось заблокировать около 2 тыс. российских оккупантов в районе реки Сейм, а попытки других частей преступной армии РФ помочь им провалились.

Россия вывела несколько тысяч войск из Украины в ответ на вторжение, но усилила нападения на свою главную цель – Покровск.

Эта операция также является смелым шагом для президента Владимира Зеленского, который оказался в ловушке между медленным, но неустанным продвижением России, желающей взять под контроль Украину, и нежеланием Запада предоставить достаточное количество оружия, чтобы вернуть российские достижения.

Теперь Украина пользуется неготовностью России, чтобы нанести более глубокий удар в тыл, создавая то, что Зеленский назвал буферной зоной, чтобы препятствовать российским военным операциям против Украины.

По словам Сырского во вторник, Россия имеет в этом районе всего 30 000 военных для противодействия наступлению, некоторые из этих сил переброшены из Украины.

Тем не менее, Сырский сказал, что Россия не опрокидывает войска с Покровского фронта на Курск, как надеялась Украина, но и не усиливает там свою группировку.