В стране-агрессорке РФ начали активно создавать новые добровольческие отряды территориальной обороны, чтобы остановить контрнаступление Силы обороны Украины и попытаться вернуть утраченные территории.

Кремль не относится серьезно к вопросу освобождения Курщины

29 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов официально заявил о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск".

По его словам, главной задачей этого отряда будет "обеспечение безопасности" в регионе.

Как считает американский Институт изучения войны, подобные решения властей РФ свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин пока не намерен более серьезно противодействовать Курской операции Сил обороны Украины посредством мобилизации.

Нелегитимный президент РФ будет делать все возможное для избежания общественного недовольства или масштабных передислокаций армии РФ.

Формирование этих новых добровольческих отрядов БАРС (Боевой резерв армии России) соответствует очевидной стратегии Кремля, направленной на избежание передислокации опытных или боеспособных подразделений, участвующих в боевых действиях на Покровском или Торецком направлениях, в Курскую область, — сказано в отчете аналитиков. Поделиться

Фото: understandingwar.org

Каким будет российский "БАРС"

По словам Смирнова, отряд будет сотрудничать с российскими солдатами и штабом контртеррористической операции, осуществляющими надзор за развитием ситуации на Курщине.

Кроме того, указано, что он будет якобы оказывать гуманитарную поддержку жителям приграничных населенных пунктов.

Добровольцы подпишут шестимесячные контракты, пройдут обучение и получат любое "необходимое" оружие для выполнения своих обязанностей. Власти Курской области опубликовали объявление о наборе в отряд 24 августа. Поделиться

С комментарием по этому поводу уже выступил спикер Харьковской группировки украинских войск полковник Виталий Саранцев.