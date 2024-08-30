Власти РФ придумали новый план отвоевания Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

Власти РФ придумали новый план отвоевания Курской области

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

В стране-агрессорке РФ начали активно создавать новые добровольческие отряды территориальной обороны, чтобы остановить контрнаступление Силы обороны Украины и попытаться вернуть утраченные территории.

Главные тезисы

  • Власти РФ разработали новый план отвоевания Курской области путем создания добровольческих отрядов территориальной обороны.
  • Создание отряда "БАРС-Курск" свидетельствует о стратегии Кремля по избежанию передислокации опытных военных.
  • Власти Курской области уже начали набор в отряд.

Кремль не относится серьезно к вопросу освобождения Курщины

29 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов официально заявил о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск".

По его словам, главной задачей этого отряда будет "обеспечение безопасности" в регионе.

Как считает американский Институт изучения войны, подобные решения властей РФ свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин пока не намерен более серьезно противодействовать Курской операции Сил обороны Украины посредством мобилизации.

Нелегитимный президент РФ будет делать все возможное для избежания общественного недовольства или масштабных передислокаций армии РФ.

Формирование этих новых добровольческих отрядов БАРС (Боевой резерв армии России) соответствует очевидной стратегии Кремля, направленной на избежание передислокации опытных или боеспособных подразделений, участвующих в боевых действиях на Покровском или Торецком направлениях, в Курскую область, — сказано в отчете аналитиков.

Фото: understandingwar.org

Каким будет российский "БАРС"

По словам Смирнова, отряд будет сотрудничать с российскими солдатами и штабом контртеррористической операции, осуществляющими надзор за развитием ситуации на Курщине.

Кроме того, указано, что он будет якобы оказывать гуманитарную поддержку жителям приграничных населенных пунктов.

Добровольцы подпишут шестимесячные контракты, пройдут обучение и получат любое "необходимое" оружие для выполнения своих обязанностей. Власти Курской области опубликовали объявление о наборе в отряд 24 августа.

С комментарием по этому поводу уже выступил спикер Харьковской группировки украинских войск полковник Виталий Саранцев.

Он официально подтвердил, что в России создают отряды "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород", и эти три отряда будут оказывать поддержку Северной группировке российских войск. По оценкам Саранцева, в состав трех отрядов войдет 4 921 доброволец.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Позор российского диктатора. Курская операция ВСУ продолжает пересекать "красные линии" Путина
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция ВСУ. Британский генерал описал 3 сценария развития событий
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция Сил обороны Украины. Зеленский заявил о новом пополнении обменного фонда
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?