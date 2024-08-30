В стране-агрессорке РФ начали активно создавать новые добровольческие отряды территориальной обороны, чтобы остановить контрнаступление Силы обороны Украины и попытаться вернуть утраченные территории.
Главные тезисы
- Власти РФ разработали новый план отвоевания Курской области путем создания добровольческих отрядов территориальной обороны.
- Создание отряда "БАРС-Курск" свидетельствует о стратегии Кремля по избежанию передислокации опытных военных.
- Власти Курской области уже начали набор в отряд.
Кремль не относится серьезно к вопросу освобождения Курщины
29 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов официально заявил о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск".
По его словам, главной задачей этого отряда будет "обеспечение безопасности" в регионе.
Как считает американский Институт изучения войны, подобные решения властей РФ свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин пока не намерен более серьезно противодействовать Курской операции Сил обороны Украины посредством мобилизации.
Нелегитимный президент РФ будет делать все возможное для избежания общественного недовольства или масштабных передислокаций армии РФ.
Каким будет российский "БАРС"
По словам Смирнова, отряд будет сотрудничать с российскими солдатами и штабом контртеррористической операции, осуществляющими надзор за развитием ситуации на Курщине.
Кроме того, указано, что он будет якобы оказывать гуманитарную поддержку жителям приграничных населенных пунктов.
С комментарием по этому поводу уже выступил спикер Харьковской группировки украинских войск полковник Виталий Саранцев.
Он официально подтвердил, что в России создают отряды "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород", и эти три отряда будут оказывать поддержку Северной группировке российских войск. По оценкам Саранцева, в состав трех отрядов войдет 4 921 доброволец.
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