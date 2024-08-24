Позор российского диктатора. Курская операция ВСУ продолжает пересекать "красные линии" Путина

Наступление Украины в Курщине продолжает пересекать красные линии президента Владимира Путина, но тот не знает, что противопоставить действиям Украины.

Путин пасует из-за Курской операции ВСУ

Молниеносное вторжение Киева в Курскую область на западе России в этом месяце прорезало самую красную линию из всех — прямое наземное нападение на Россию — однако ответ Путина пока был удивительно пассивным и приглушенным, что резко контрастирует с его риторикой в начале войны, — считают авторы статьи, опубликованной 24 августа. Поделиться

Журналисты напоминают, что в первый день вторжения в феврале 2022 года Путин пытался напугать потенциальных союзников Украины, что любая страна, которая станет на пути России, столкнется с последствиями «таких, которых вы никогда не видели за всю свою историю».

Он даже намекал на ядерный удар, если территориальная целостность России окажется под угрозой.

Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы защитить Россию и наш народ. Это не блеф, — сказал он через несколько месяцев в сентябре.

Но Курская операция ВСУ, ставшая первым иностранным вторжением после второй мировой войны в РФ, выявила военные недостатки России и обнажила, очевидно, иллюзорные красные линии Москвы.

Российские военнопленные, взятые ВСУ на Курщине

Это ставит под сомнение центральную стратегию Вашингтона в отношении Украины, заключающуюся в медленном, выверенном снабжении оружия в Украину, чтобы избежать эскалации напряженности с Россией, объясняют журналисты, и добавляют, что критики считают, что именно такая стратегия перечеркнула шансы Киева быстро вытеснить Россию из своей территории и привела к жестокой войне на истощение с огромными жертвами. Поделиться

Обозреватель газеты The Hill Джереми Гуревич пишет, что ему украинское наступление на Курщине напоминает ему израильскую войну Судного дня 1973 года, когда израильтяне смогли обратить ход войны против своего противника.

Гуревиц говорит, что тогда израильтяне, придя в себя после нападения со всех сторон в самый святой день своего календаря, сумели вытеснить египетскую армию за пределы своих границ и поставить ее на грань уничтожения. Это заставило запаниковать не только египтян, но и остальное мировое сообщество. Израильская армия тогда стояла практически уже в пригороде Каира, столицы Египта.

Обозреватель говорит, что до Москвы украинской армии еще далеко, но россияне уже почувствовали, что война пришла к ним — они должны были эвакуировать 100 тысяч жителей Курской области, российские военные и Владимир Путин опозорились, потому что не смогли защитить свои границы.

Если украинцы смогут удержать территории в России, они смогут обменять их на территории, захваченные россиянами. Такие переговоры будут началом конца Путина, считает обозреватель, ведь они развеют миф о непобедимости российского президента. Поделиться

Каким бы ни был результат, украинское наступление на Курщине — это смелый гамбит, который, как показывает история, может быть очень эффективным, когда дело доходит до того, чтобы обратить стратегию и военные достижения врагов против них самих, пишет обозреватель.

Зеленский о целях наступления ВСУ в Курщине

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Киеве заявил, что украинские военные проводят сложную наступательную операцию в Курской области, однако достигают поставленных целей.

Операция непростая. Важно то, что она идет по нашему плану. Имеются важные результаты этой операции. Не обо всем могу говорить, — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что успешные боевые действия в Курщине позволили Украине пополнить обменный фонд.

Украинский лидер также подчеркнул, что наступление ВСУ в Курщине сорвало планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области.

Мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать Сумы. Кто-то говорил, что мы разыгрываем это как карту для диалога. Мы не разыгрываем никакую карту, — подчеркнул президент. Поделиться

Зеленский также отметил, что все поставленные Украиной цели будут достигнуты.