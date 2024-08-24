Позор российского диктатора. Курская операция ВСУ продолжает пересекать "красные линии" Путина

Наступление Украины в Курщине продолжает пересекать красные линии президента Владимира Путина, но тот не знает, что противопоставить действиям Украины.
Главные тезисы
- Украинское наступление на Курщине ставит под сомнение непобедимость президента Путина и выявляет военные недостатки России.
- Курская операция ВСУ демонстрирует пассивную позицию Путина и развенчивает миф о непобедимости Москвы.
- Успешное продвижение украинцев на российской территории означает возможное начало конца для Путина, который не может найти ответ на действия Украины.
Путин пасует из-за Курской операции ВСУ
Журналисты напоминают, что в первый день вторжения в феврале 2022 года Путин пытался напугать потенциальных союзников Украины, что любая страна, которая станет на пути России, столкнется с последствиями «таких, которых вы никогда не видели за всю свою историю».
Он даже намекал на ядерный удар, если территориальная целостность России окажется под угрозой.
Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы защитить Россию и наш народ. Это не блеф, — сказал он через несколько месяцев в сентябре.
Но Курская операция ВСУ, ставшая первым иностранным вторжением после второй мировой войны в РФ, выявила военные недостатки России и обнажила, очевидно, иллюзорные красные линии Москвы.
Обозреватель газеты The Hill Джереми Гуревич пишет, что ему украинское наступление на Курщине напоминает ему израильскую войну Судного дня 1973 года, когда израильтяне смогли обратить ход войны против своего противника.
Гуревиц говорит, что тогда израильтяне, придя в себя после нападения со всех сторон в самый святой день своего календаря, сумели вытеснить египетскую армию за пределы своих границ и поставить ее на грань уничтожения. Это заставило запаниковать не только египтян, но и остальное мировое сообщество. Израильская армия тогда стояла практически уже в пригороде Каира, столицы Египта.
Обозреватель говорит, что до Москвы украинской армии еще далеко, но россияне уже почувствовали, что война пришла к ним — они должны были эвакуировать 100 тысяч жителей Курской области, российские военные и Владимир Путин опозорились, потому что не смогли защитить свои границы.
Каким бы ни был результат, украинское наступление на Курщине — это смелый гамбит, который, как показывает история, может быть очень эффективным, когда дело доходит до того, чтобы обратить стратегию и военные достижения врагов против них самих, пишет обозреватель.
Зеленский о целях наступления ВСУ в Курщине
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Киеве заявил, что украинские военные проводят сложную наступательную операцию в Курской области, однако достигают поставленных целей.
Операция непростая. Важно то, что она идет по нашему плану. Имеются важные результаты этой операции. Не обо всем могу говорить, — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что успешные боевые действия в Курщине позволили Украине пополнить обменный фонд.
Украинский лидер также подчеркнул, что наступление ВСУ в Курщине сорвало планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области.
Зеленский также отметил, что все поставленные Украиной цели будут достигнуты.
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