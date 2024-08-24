Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Киеве заявил, что украинские военные проводят сложную наступательную операцию в Курской области, однако достигают поставленных целей.
Главные тезисы
- Зеленский раскрыл цели и успехи наступления ВСУ в Курской области, отметив позитивные результаты операции.
- Путин приказал бомбить населенные пункты на Курщине, проявив безразличие к судьбе россиян и показав истинное лицо.
- Цель операции - напомнить миру реальность оккупации и защиты населения, продемонстрировав мирным инициативам превосходство над военными действиями.
- Украинские войска сорвали планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области и предотвратили оккупацию Сум.
- Путин не думает о судьбе своих граждан в Курской области, бомбя свои деревни и демонстрируя безразличие и жестокость.
Зеленский о целях наступления ВСУ в Курщине
Президент подчеркнул, что успешные боевые действия в Курщине позволили Украине пополнить обменный фонд.
Украинский лидер также подчеркнул, что наступление ВСУ в Курщине сорвало планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области.
Зеленский также отметил, что все поставленные Украиной цели будут достигнуты.
Путин приказал бомбить российские населенные пункты на Курщине
Владимир Зеленский отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин абсолютно безразличен к судьбе россиян на Курщине и приказал бомбить населенные пункты в регионе.
По его словам, одна из целей операции ВСУ на Курщине – показать россиянам и всему миру, кто таков на самом деле Путин.
Он также отметил, что прямо сейчас Путин думает о том, как удержать захваченные им территории Украины, а не о том, что будет с его гражданами в Курской области.
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