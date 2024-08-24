Зеленский назвал цели Курской операции ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал цели Курской операции ВСУ

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Киеве заявил, что украинские военные проводят сложную наступательную операцию в Курской области, однако достигают поставленных целей.

Главные тезисы

  • Зеленский раскрыл цели и успехи наступления ВСУ в Курской области, отметив позитивные результаты операции.
  • Путин приказал бомбить населенные пункты на Курщине, проявив безразличие к судьбе россиян и показав истинное лицо.
  • Цель операции - напомнить миру реальность оккупации и защиты населения, продемонстрировав мирным инициативам превосходство над военными действиями.
  • Украинские войска сорвали планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области и предотвратили оккупацию Сум.
  • Путин не думает о судьбе своих граждан в Курской области, бомбя свои деревни и демонстрируя безразличие и жестокость.

Зеленский о целях наступления ВСУ в Курщине

Операция непростая. Важно то, что она идет по нашему плану. Имеются важные результаты этой операции. Не обо всем могу говорить, – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что успешные боевые действия в Курщине позволили Украине пополнить обменный фонд.

Прежде всего – обменный фонд, он пополняется, это позитив. Второе – это остановка операции РФ на севере, превентивный удар. Наша операция выполнила эту задачу, – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что наступление ВСУ в Курщине сорвало планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области.

Мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать Сумы. Кто-то говорил, что мы разыгрываем это как карту для диалога. Мы не разыгрываем никакую карту, – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что все поставленные Украиной цели будут достигнуты.

Что касается всех целей операции, я верю, что они все будут достигнуты. Их больше, чем я назвал публично, – добавил глава государства.

Путин приказал бомбить российские населенные пункты на Курщине

Владимир Зеленский отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин абсолютно безразличен к судьбе россиян на Курщине и приказал бомбить населенные пункты в регионе.

Как это влияет на уменьшение войск РФ в Украине, что Путин будет опрокидывать войска в Курскую область. Я думаю, что это важный вывод. Я говорил об этом сегодня коллегам, – отметил президент.

По его словам, одна из целей операции ВСУ на Курщине – показать россиянам и всему миру, кто таков на самом деле Путин.

Тем государствам, которые еще не поняли, зачем он пришел на территорию нашего государства. Показать их обществам, что для него дороже – оккупация территорий Украины или защита своего населения. И я рад, что то, что мы говорили партнерам, мы показали на практике, – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что прямо сейчас Путин думает о том, как удержать захваченные им территории Украины, а не о том, что будет с его гражданами в Курской области.

Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории. И не думает, как защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои деревни. Просто браво. Его люди там в шоке, что они верили в этого демона, - подчеркивает глава государства.

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