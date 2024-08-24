Президент Володимир Зеленський під час пресконференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шімоніте у Києві заявив, що українські військові проводять складну наступальну операцію у Курській області, однак досягають поставлених цілей.
Головні тези:
- Зеленський розкрив мету і успіхи наступу ЗСУ на Курщині за нашим планом.
- Українські війська допомогли поповнити обмінний фонд та зупинили операцію РФ на півночі.
- Путін ігнорує долю росіян, наказавши бомбити населені пункти на Курщині, що впливає на обстановку в регіоні та його громадян.
- Ціллю операції є показати справжнє обличчя Путіна і нагадати державам світу про дорогоцінність окупації та захисту населення.
- Зеленський впевнений, що усі цілі операції будуть досягнуті, показуючи ще раз мирним ініціативам перевагу над військовими діями.
Зеленський про цілі наступу ЗСУ на Курщині
Президент підкреслив, що успішні бойові дії на Курщині дозволили Україні поповнити обмінний фонд.
Український лідер також підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.
Зеленський також зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.
Путін наказав бомбити російські населені пункти на Курщині
Володимир Зеленський зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін абсолютно байдужий до долі росіян на Курщині і наказав бомбити населені пункти в регіоні.
За його словами, одна з цілей операції ЗСУ на Курщині - показати росіянам і всьому світу, хто такий насправді Путін.
Він також зазначив, що просто зараз Путін думає про те, як утримати захоплені ним території України, а не про те, що буде з його власними громадянами в Курській області.
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