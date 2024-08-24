Президент Володимир Зеленський під час пресконференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шімоніте у Києві заявив, що українські військові проводять складну наступальну операцію у Курській області, однак досягають поставлених цілей.

Зеленський про цілі наступу ЗСУ на Курщині

Операція складна. Важливо те, що вона йде за нашим планом. Є важливі результати цієї операції. Не про все можу говорити, - зазначив глава держави. Поширити

Президент підкреслив, що успішні бойові дії на Курщині дозволили Україні поповнити обмінний фонд.

Передусім - обмінний фонд, він поповнюється, це позитив. Друге - це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар. Наша операція виконала цю задачу, - наголосив Зеленський. Поширити

Український лідер також підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.

Ми запобігли оточенню частини Сумської області та бажанню окупувати Суми. Хтось казав, що ми розігруємо це як карту для діалогу. Ми не розігруємо ніяку карту, - підкреслив президент. Поширити

Зеленський також зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.

Що стосується всіх цілей операції, я вірю, що вони всі будуть досягнуті. Їх більше, ніж я назвав публічно, - додав глава держави. Поширити

Путін наказав бомбити російські населені пункти на Курщині

Володимир Зеленський зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін абсолютно байдужий до долі росіян на Курщині і наказав бомбити населені пункти в регіоні.

Як це впливає на зменшення військ РФ в Україні, що Путін буде перекидати війська в Курську область. Я думаю, що це важливий висновок. Я говорив про це сьогодні колегам, - зазначив президент. Поширити

За його словами, одна з цілей операції ЗСУ на Курщині - показати росіянам і всьому світу, хто такий насправді Путін.

Тим державам, які ще не зрозуміли, чого він прийшов на територію нашої держави. Показати їх суспільствам, що для нього дорожче - окупація територій України чи захист свого населення. І я радий, що те, що ми говорили партнерам, ми показали на практиці, - підкреслив Зеленський. Поширити

Він також зазначив, що просто зараз Путін думає про те, як утримати захоплені ним території України, а не про те, що буде з його власними громадянами в Курській області.