Зеленський назвав цілі Курської операції ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав цілі Курської операції ЗСУ

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шімоніте у Києві заявив, що українські військові проводять складну наступальну операцію у Курській області, однак досягають поставлених цілей. 

Головні тези:

  • Зеленський розкрив мету і успіхи наступу ЗСУ на Курщині за нашим планом.
  • Українські війська допомогли поповнити обмінний фонд та зупинили операцію РФ на півночі.
  • Путін ігнорує долю росіян, наказавши бомбити населені пункти на Курщині, що впливає на обстановку в регіоні та його громадян.
  • Ціллю операції є показати справжнє обличчя Путіна і нагадати державам світу про дорогоцінність окупації та захисту населення.
  • Зеленський впевнений, що усі цілі операції будуть досягнуті, показуючи ще раз мирним ініціативам перевагу над військовими діями.

Зеленський про цілі наступу ЗСУ на Курщині

Операція складна. Важливо те, що вона йде за нашим планом. Є важливі результати цієї операції. Не про все можу говорити, - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що успішні бойові дії на Курщині дозволили Україні поповнити обмінний фонд.

Передусім - обмінний фонд, він поповнюється, це позитив. Друге - це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар. Наша операція виконала цю задачу, - наголосив Зеленський.

Український лідер також підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.

Ми запобігли оточенню частини Сумської області та бажанню окупувати Суми. Хтось казав, що ми розігруємо це як карту для діалогу. Ми не розігруємо ніяку карту, - підкреслив президент.

Зеленський також зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.

Що стосується всіх цілей операції, я вірю, що вони всі будуть досягнуті. Їх більше, ніж я назвав публічно, - додав глава держави.

Путін наказав бомбити російські населені пункти на Курщині

Володимир Зеленський зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін абсолютно байдужий до долі росіян на Курщині і наказав бомбити населені пункти в регіоні.

Як це впливає на зменшення військ РФ в Україні, що Путін буде перекидати війська в Курську область. Я думаю, що це важливий висновок. Я говорив про це сьогодні колегам, - зазначив президент.

За його словами, одна з цілей операції ЗСУ на Курщині - показати росіянам і всьому світу, хто такий насправді Путін.

Тим державам, які ще не зрозуміли, чого він прийшов на територію нашої держави. Показати їх суспільствам, що для нього дорожче - окупація територій України чи захист свого населення. І я радий, що те, що ми говорили партнерам, ми показали на практиці, - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що просто зараз Путін думає про те, як утримати захоплені ним території України, а не про те, що буде з його власними громадянами в Курській області.

Він досі думає, як утримати захоплені території. І не думає, як захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Його люди там в шоці, що вони вірили в цього демона, - наголошує глава держави.

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