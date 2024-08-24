Зеленський до Дня Незалежності України відзначив лідерів держав-партнерів

У ХХІ столітті терористи мають спочивати в Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: «Where is Ukraine?» Бо на кожному континенті тепер кажуть: «Ukraine must win». Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну. Їй не бракує чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях. Уздовж усього нашого кордону, протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, у повітрі, всередині країни – усюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей, - зазначив Зеленський.