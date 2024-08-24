Зеленський до Дня Незалежності України відзначив лідерів держав-партнерів

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня нагородив орденами князя Ярослава Мудрого, княгині Ольги та "За заслуги" лідерів низки іноземних держав, дипломатів та керівників міжнародних організацій. Також Зеленський нагородив орденом Свободи Прем’єр-міністра Канади Джастіна П’єра Джеймса Трюдо.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський відзначив лідерів держав-партнерів орденами за їхній внесок у зміцнення міжнародного співробітництва.
- У списку нагороджених є відомі діячі та дипломати з Бельгії, Естонії, Японії, Швеції, Коста-Ріки, Люксембурга, Данії, Чехії, Німеччини, Франції, Латвії, Австрії та інших країн.
- Зеленський також відзначив орденом Свободи Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за його вагомий внесок в українсько-канадські відносини.
Зеленський нагородив орденами друзів України
Відповідний указ №576/2024 від 23 серпня оприлюднений на сайті глави держави.
Згідно з документом, нагороди призначені за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі.
Так, Зеленський постановив нагородити:
орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня:
Александера Де Кроо — Прем'єр-міністра Королівства Бельгія
Алара Каріса — Президента Естонської Республіки
Фуміо Кішіду — Прем'єр-міністра Японії
Ульфа Крістерссона — Прем'єр-міністра Швеції
Роблеса Родріго Чавеса — Президента Республіки Коста-Рика
орденом князя Ярослава Мудрого ІI ступеня:
Ксав'є Беттеля — віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та зовнішньої торгівлі, міністра співробітництва з питань розвитку та гуманітарних справ Великого Герцогства Люксембург
Сорена Геле — спікера Фолькетингу Данії
орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня:
Томаша Копечного — урядового уповноваженого з питань відновлення України, Чеська Республіка
Томаша Пояра — радника Прем'єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки
орденом "За заслуги" І ступеня:
Луїса Леонардо Альмагеро Лемеса — генерального секретаря Організації американських держав
Єжи Кшановського (посмертно) — почесного консула України в місті Жешуві у 2003 – 2021 роках, Республіка Польща
Боріса Пісторіуса — федерального міністра оборони Німеччини
орденом "За заслуги" ІІ ступеня:
П'єра Ельброна — спеціального уповноваженого Президента Французької Республіки з питань економічної допомоги та відновлення України
Ніколя Ле Нена — голову групи з питань України при міністрові збройних сил Французької Республіки
Мікееля Оструп Єнсена — голову Ради зовнішньої політики Фолькетингу Данії
Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено Деніз Браун — координаторку системи ООН в Україні у 2022–2024 роках (Канада); Вольфганга Соботку — президента Національної ради Парламенту Республіки Австрія; Крістіана Фройдінга — керівника Спеціального штабу "Україна" Федерального міністерства оборони Німеччини, генерал-майора, і ще 14 друзів України.
Орден княгині Ольги І ступеня вручили Дженніфер Гренхолм — міністерці енергетики США; Марії Пейчинович-Бурич — генсеку Ради Європи; Пенні Пріцкер — спеціальному представнику США з питань економічного відновлення України; Джині Раймондо — міністерці торгівлі США; Евіці Сіліні — Прем'єр-міністерці Латвійської Республіки.
Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагородили Лору Купер — заступницю помічника міністра оборони США.
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримали Адрієнн Аршт — виконавча віцепрезидентка Наглядової ради Атлантичної ради, членкиня Наглядової ради Центру мистецтв імені Джона Ф.Кеннеді, США; Кері-Лінн Вілсон — диригентка зі США; Карін Острем Іко — генеральна директорка Національного архіву Швеції.
Також Зеленський нагородив орденом Свободи Прем’єр-міністра Канади Джастіна П’єра Джеймса Трюдо.
Указ про нагородження Трюдо №575/2024 від 23 серпня оприлюднений на сайті глави держави.
Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з нагоди Дня Незалежності.
Україна. Наша земля. Дана Богом. Цілована сонцем. Заколисана вітрами. Загартована вогнем. Захищена своїми синами й доньками. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. З Днем Незалежності України! - зазначив глава держави.
Президент зазначив, що 33 роки тому Україна відродилась на світових картах, а наразі підкорює серця світової спільноти, та надихає сміливістю і демонструє, як не боятись агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна та країни-агресорки Росії.
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