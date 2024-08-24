Зеленский ко Дню Независимости Украины отметил лидеров государств-партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа наградил орденами князя Ярослава Мудрого, княгини Ольги и "За заслуги" лидеров ряда иностранных государств, дипломатов и руководителей международных организаций. Зеленский наградил орденом Свободы Премьер-министра Канады Джастина Пьера Джеймса Трюдо.

Зеленский наградил орденами друзей Украины

Соответствующий указ №576/2024 от 23 августа обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, награды назначены за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире.

Да, Зеленский постановил наградить:

орденом князя Ярослава Мудрого I степени:

Александера Де Кроо — Премьер-министра Королевства Бельгия

Алара Кариса — Президента Эстонской Республики

Фумио Кишиду — Премьер-министра Японии.

Ульфа Кристерссона — Премьер-министра Швеции.

Роблеса Родриго Чавеса — Президента Республики Коста-Рика

орденом князя Ярослава Мудрого II степени:

Ксавье Беттеля — вице-премьер-министр, министр иностранных дел и внешней торговли, министр сотрудничества по вопросам развития и гуманитарных дел Великого Герцогства Люксембург

Сорена Геле — спикера Фолькетинга Дании

орденом князя Ярослава Мудрого V степени:

Томаша Копечного — правительственного уполномоченного по восстановлению Украины, Чешская Республика

Томаша Пояра — советника Премьер-министра Чешской Республики по вопросам национальной безопасности

орденом "За заслуги" I степени:

Луиса Леонардо Альмагеро Лемеса — генерального секретаря Организации американских государств

Ежи Кшановского (посмертно) — почетного консула Украины в городе Жешуве в 2003 — 2021 годах, Республика Польша

Бориса Писториуса — федерального министра обороны Германии

орденом "За заслуги" ІІ степени:

Пьера Эльброна — специального уполномоченного Президента Французской Республики по вопросам экономической помощи и восстановления Украины

Николя Ле Нена — главу группы по вопросам Украины при министре вооруженных сил Французской Республики

Микеэля Оструп Енсена — глава Совета внешней политики Фолькетинга Дании

Орденом "За заслуги" ІІІ степени награжден Дениз Браун — координатор системы ООН в Украине в 2022–2024 годах (Канада); Вольфганга Соботку — президента Национального совета Парламента Республики Австрия; Кристиана Фрейдинга — руководителя Специального штаба "Украина" Федерального министерства обороны Германии, генерал-майора, и еще 14 друзей Украины.

Орден княгини Ольги I степени был вручен Дженнифер Гренхолм — министерке энергетики США; Марии Пейчинович-Бурич — генсека Совета Европы; Пенни Прицкер — специальному представителю США по экономическому восстановлению Украины; Джинни Раймондо — министерке торговли США; Эвици Силини — Премьер-министр Латвийской Республики.

Орденом княгини Ольги II степени наградили Лору Купер — заместитель помощника министра обороны США.

Орден княгини Ольги III степени получили Адриен Аршт — исполнительная вице-президент Наблюдательного совета Атлантического совета, член Наблюдательного совета Центра искусств имени Джона Ф.Кеннеди, США; Кэри-Линн Уилсон — дирижер из США; Карин Острем Ико — генеральный директор Национального архива Швеции.

Джастин Трюдо

Зеленский наградил орденом Свободы Премьер-министра Канады Джастина Пьера Джеймса Трюдо.

Указ о награждении Трюдо №575/2024 от 23 августа обнародован на сайте главы государства.

Трюдо отмечен "за выдающиеся личные заслуги по укреплению украинско-канадского межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в документе. Поделиться

Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Независимости.

Украина. Наша земля. Дана Богом. Целованная солнцем. Убаюканная ветрами. Закаленная огнем. Защищена своими сыновьями и дочерьми. Ни с чем ее невозможно спутать. Никому ее невозможно отдать. С Днем Независимости Украины! — отметил глава государства.

Президент отметил, что 33 года назад Украина возродилась на мировых картах, а сейчас покоряет сердца мирового сообщества и вдохновляет смелостью и демонстрирует, как не бояться агрессии кремлевского диктатора Владимира Путина и страны-агрессорки России.