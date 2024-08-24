Зеленский ко Дню Независимости Украины отметил лидеров государств-партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа наградил орденами князя Ярослава Мудрого, княгини Ольги и "За заслуги" лидеров ряда иностранных государств, дипломатов и руководителей международных организаций. Зеленский наградил орденом Свободы Премьер-министра Канады Джастина Пьера Джеймса Трюдо.
Главные тезисы
- Президент Зеленский наградил лидеров государств-партнеров орденами за их вклад в укрепление международного сотрудничества.
- Среди награжденных есть деятели и дипломаты из различных стран, включая Бельгию, Японию, Францию и другие.
- Орденом Свободы был отмечен премьер-министр Канады за его значительный вклад в украино-канадские отношения.
Зеленский наградил орденами друзей Украины
Соответствующий указ №576/2024 от 23 августа обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, награды назначены за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире.
Да, Зеленский постановил наградить:
орденом князя Ярослава Мудрого I степени:
Александера Де Кроо — Премьер-министра Королевства Бельгия
Алара Кариса — Президента Эстонской Республики
Фумио Кишиду — Премьер-министра Японии.
Ульфа Кристерссона — Премьер-министра Швеции.
Роблеса Родриго Чавеса — Президента Республики Коста-Рика
орденом князя Ярослава Мудрого II степени:
Ксавье Беттеля — вице-премьер-министр, министр иностранных дел и внешней торговли, министр сотрудничества по вопросам развития и гуманитарных дел Великого Герцогства Люксембург
Сорена Геле — спикера Фолькетинга Дании
орденом князя Ярослава Мудрого V степени:
Томаша Копечного — правительственного уполномоченного по восстановлению Украины, Чешская Республика
Томаша Пояра — советника Премьер-министра Чешской Республики по вопросам национальной безопасности
орденом "За заслуги" I степени:
Луиса Леонардо Альмагеро Лемеса — генерального секретаря Организации американских государств
Ежи Кшановского (посмертно) — почетного консула Украины в городе Жешуве в 2003 — 2021 годах, Республика Польша
Бориса Писториуса — федерального министра обороны Германии
орденом "За заслуги" ІІ степени:
Пьера Эльброна — специального уполномоченного Президента Французской Республики по вопросам экономической помощи и восстановления Украины
Николя Ле Нена — главу группы по вопросам Украины при министре вооруженных сил Французской Республики
Микеэля Оструп Енсена — глава Совета внешней политики Фолькетинга Дании
Орденом "За заслуги" ІІІ степени награжден Дениз Браун — координатор системы ООН в Украине в 2022–2024 годах (Канада); Вольфганга Соботку — президента Национального совета Парламента Республики Австрия; Кристиана Фрейдинга — руководителя Специального штаба "Украина" Федерального министерства обороны Германии, генерал-майора, и еще 14 друзей Украины.
Орден княгини Ольги I степени был вручен Дженнифер Гренхолм — министерке энергетики США; Марии Пейчинович-Бурич — генсека Совета Европы; Пенни Прицкер — специальному представителю США по экономическому восстановлению Украины; Джинни Раймондо — министерке торговли США; Эвици Силини — Премьер-министр Латвийской Республики.
Орденом княгини Ольги II степени наградили Лору Купер — заместитель помощника министра обороны США.
Орден княгини Ольги III степени получили Адриен Аршт — исполнительная вице-президент Наблюдательного совета Атлантического совета, член Наблюдательного совета Центра искусств имени Джона Ф.Кеннеди, США; Кэри-Линн Уилсон — дирижер из США; Карин Острем Ико — генеральный директор Национального архива Швеции.
Зеленский наградил орденом Свободы Премьер-министра Канады Джастина Пьера Джеймса Трюдо.
Указ о награждении Трюдо №575/2024 от 23 августа обнародован на сайте главы государства.
Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Независимости.
Украина. Наша земля. Дана Богом. Целованная солнцем. Убаюканная ветрами. Закаленная огнем. Защищена своими сыновьями и дочерьми. Ни с чем ее невозможно спутать. Никому ее невозможно отдать. С Днем Независимости Украины! — отметил глава государства.
Президент отметил, что 33 года назад Украина возродилась на мировых картах, а сейчас покоряет сердца мирового сообщества и вдохновляет смелостью и демонстрирует, как не бояться агрессии кремлевского диктатора Владимира Путина и страны-агрессорки России.
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