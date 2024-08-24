Ганьба російського диктатора. Курська операція ЗСУ продовжує перетинати "червоні лінії" Путіна

Наступ України на Курщині продовжує перетинати червоні лінії президента Володимира Путіна, але той не знає, що протиставити діям України.

Путін пасує через Курську операцію ЗСУ

Блискавичне вторгнення Києва в Курську область на заході Росії цього місяця прорізало найчервонішу лінію з усіх — прямий наземний напад на Росію — однак відповідь Путіна поки що була напрочуд пасивною та приглушеною, що різко контрастує з його риторикою на початку війни, — вважають автори статті, опублікованої 24-го серпня. Поширити

Журналісти нагадують, що у перший день вторгнення в лютому 2022 року Путін намагався налякати потенційних союзників України, що будь-яка країна, яка стане на шляху Росії, зіткнеться з наслідками, «таких, яких ви ніколи не бачили за всю свою історію».

Він навіть натякав на ядерний удар, якщо територіальна цілісність Росії опиниться під загрозою.

Ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби, щоб захистити Росію і наш народ. Це не блеф, — сказав він через кілька місяців у вересні.

Але Курська операція ЗСУ, що стала першим іноземним вторгненням після Другої світової війни у РФ, виявила військові недоліки Росії та оголила, очевидно, ілюзорні червоні лінії Москви.

Російські військовополонені, взяті ЗСУ на Курщині

Це ставить під сумнів центральну стратегію Вашингтона щодо України, що полягає у повільному, вивіреному постачанні зброї в Україну, щоб уникнути ескалації напруженості з Росією, пояснюють журналісти, і додають, що критики вважають, що саме така стратегія перекреслила шанси Києва швидко витіснити Росію зі своєї території та призвела до жорстокої війни на виснаження з величезними жертвами. Поширити

Оглядач газети The Hill Джеремі Гуревіц пише, що йому український наступ на Курщині нагадує йому ізраїльську війну Судного дня 1973 року, коли ізраїльтяни змогли обернути хід війни проти свого противника.

Гуревіц каже, що тоді ізраїльтяни, отямившись після нападу з усіх боків у найсвятіший день свого календаря, зуміли витіснити єгипетську армію за межі своїх кордонів і поставити її на грань знищення. Це змусило запанікувати не лише єгиптян, але і решту світової спільноти. Ізраїльська армія тоді стояла вже практично у передмісті Каїра, столиці Єгипту.

Оглядач каже, що до Москви українській армії ще далеко, але росіяни вже відчули, що війна прийшла до них — вони мусили евакуювати 100 тисяч жителів Курської області, російські військові та Володимир Путін зганьбилися, бо не змогли захистити свої кордони.

Якщо українці зможуть втримати території в Росії, вони зможуть їх обміняти на території, захоплені росіянами. Такі переговори будуть початком кінця Путіна, вважає оглядач, адже вони розвіють міф про непереможність російського президента. Поширити

Яким би не був результат, український наступ на Курщині — це сміливий гамбіт, який, як показує історія, може бути дуже ефективним, коли справа доходить до того, щоб обернути стратегію та військові здобутки ворогів проти них самих, пише оглядач.

Зеленський про цілі наступу ЗСУ на Курщині

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте у Києві заявив, що українські військові проводять складну наступальну операцію у Курській області, однак досягають поставлених цілей.

Операція складна. Важливо те, що вона йде за нашим планом. Є важливі результати цієї операції. Не про все можу говорити, — зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що успішні бойові дії на Курщині дозволили Україні поповнити обмінний фонд.

Український лідер також підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.

Ми запобігли оточенню частини Сумської області та бажанню окупувати Суми. Хтось казав, що ми розігруємо це як карту для діалогу. Ми не розігруємо ніяку карту, — підкреслив президент. Поширити

Зеленський також зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.