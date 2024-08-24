Ганьба російського диктатора. Курська операція ЗСУ продовжує перетинати "червоні лінії" Путіна

Наступ України на Курщині продовжує перетинати червоні лінії президента Володимира Путіна, але той не знає, що протиставити діям України.
Головні тези:
- Український наступ на Курщині порушує так звані червоні лінії Путіна, але відповіді на це немає.
- Після Курської операції ЗСУ виявили військові недоліки Росії.
- Сміливий гамбіт України на Курщині може обернутися проти Росії та розвінчати міф про непереможність Путіна.
Путін пасує через Курську операцію ЗСУ
Журналісти нагадують, що у перший день вторгнення в лютому 2022 року Путін намагався налякати потенційних союзників України, що будь-яка країна, яка стане на шляху Росії, зіткнеться з наслідками, «таких, яких ви ніколи не бачили за всю свою історію».
Він навіть натякав на ядерний удар, якщо територіальна цілісність Росії опиниться під загрозою.
Ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби, щоб захистити Росію і наш народ. Це не блеф, — сказав він через кілька місяців у вересні.
Але Курська операція ЗСУ, що стала першим іноземним вторгненням після Другої світової війни у РФ, виявила військові недоліки Росії та оголила, очевидно, ілюзорні червоні лінії Москви.
Оглядач газети The Hill Джеремі Гуревіц пише, що йому український наступ на Курщині нагадує йому ізраїльську війну Судного дня 1973 року, коли ізраїльтяни змогли обернути хід війни проти свого противника.
Гуревіц каже, що тоді ізраїльтяни, отямившись після нападу з усіх боків у найсвятіший день свого календаря, зуміли витіснити єгипетську армію за межі своїх кордонів і поставити її на грань знищення. Це змусило запанікувати не лише єгиптян, але і решту світової спільноти. Ізраїльська армія тоді стояла вже практично у передмісті Каїра, столиці Єгипту.
Оглядач каже, що до Москви українській армії ще далеко, але росіяни вже відчули, що війна прийшла до них — вони мусили евакуювати 100 тисяч жителів Курської області, російські військові та Володимир Путін зганьбилися, бо не змогли захистити свої кордони.
Яким би не був результат, український наступ на Курщині — це сміливий гамбіт, який, як показує історія, може бути дуже ефективним, коли справа доходить до того, щоб обернути стратегію та військові здобутки ворогів проти них самих, пише оглядач.
Зеленський про цілі наступу ЗСУ на Курщині
Президент Володимир Зеленський під час пресконференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте у Києві заявив, що українські військові проводять складну наступальну операцію у Курській області, однак досягають поставлених цілей.
Операція складна. Важливо те, що вона йде за нашим планом. Є важливі результати цієї операції. Не про все можу говорити, — зазначив глава держави.
Президент підкреслив, що успішні бойові дії на Курщині дозволили Україні поповнити обмінний фонд.
Український лідер також підкреслив, що наступ ЗСУ на Курщині зірвав плани російських окупантів з вторгнення на територію Сумської області.
Зеленський також зазначив, що всі поставлені Україною цілі будуть досягнуті.
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