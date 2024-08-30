Влада РФ вигадала новий план відвоювання Курської області
Категорія
Україна
Дата публікації

Влада РФ вигадала новий план відвоювання Курської області

Путін
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Джерело:  ISW

У країні-агресорці РФ почали активно створювати нові добровольчі загони територіальної оборони, щоб зупинити контрнаступ Сили оборони України та спробувати повернути втрачені території.

Головні тези:

  • Влада РФ розробила новий план відвоювання Курської області шляхом створення добровольчих загонів територіальної оборони.
  • Створення загону “БАРС-Курськ” свідчить про стратегію Кремля з уникнення передислокації досвідчених 
  • Влада Курської області вже розпочала набір до загону.

Кремль не ставиться серйозно до питання звільнення Курщини

29 серпня виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов офіційно заявив про створення добровольчого загону "БАРС-Курськ".

За його словами, головним завданням цього загону буде "забезпечення безпеки" у регіоні.

Як вважає американський Інститут вивчення війни, подібні рішення влади РФ свідчать про те, що диктатор Володимир Путін поки не збирається більш серйозно протидіяти Курській операції Сил оборони України за допомогою мобілізації.

Нелегітимний президент РФ буде робити все можливе, щоб уникнути суспільного невдоволення або масштабних передислокацій армії РФ.

Формування цих нових добровольчих загонів БАРС (Бойовий резерв армії Росії) відповідає очевидній стратегії Кремля, спрямованій на уникнення передислокації досвідчених або боєздатних підрозділів, які беруть участь у бойових діях на Покровському або Торецькому напрямках, до Курської області, — йдеться в звіті аналітиків.

Фото: understandingwar.org

Яким буде російський “БАРС”

За словами Смирнова, загін співпрацюватиме з російськими солдатами і штабом контртерористичної операції, які здійснюють нагляд за розвитком ситуації на Курщині.

Окрім того, наголошується, що він нібито буде надавати гуманітарну підтримку мешканцям прикордонних населених пунктів. 

Добровольці підпишуть шестимісячні контракти, пройдуть навчання і отримають будь-яку "необхідну" зброю для виконання своїх обов'язків. Влада Курської області опублікувала оголошення про набір до загону 24 серпня.

З коментарем з цього приводу уже виступив речник Харківського угруповання українських військ полковник Віталій Саранцев.

Він офіційно підтвердив, що у Росії створюють загони "БАРС-Брянськ" і "БАРС-Бєлгород", і що ці три загони надаватимуть підтримку Північному угрупованню російських військ. За оцінками Саранцева, загалом до складу трьох загонів увійде 4 921 доброволець.

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