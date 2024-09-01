РФ перебросила несколько подразделений из Покровского направления на Курщину — аналитики

Операция ВСУ в Курской области повлекла за собой оперативное давление на армию РФ в каждом секторе боевых действий. Поэтому Кремль, вероятно, передислоцировал резервные подразделения из Покровского направления на Курщину.

Какие войска РФ перебросила на Курщину

Российские источники, включая пользователей соцсетей, 14 и 17 августа сообщали, что в Курскую область по направлению Покровского передислоцировали по меньшей мере роту 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ (2-я общевойсковая армия Центрального военного округа).

Кроме того, некоторые российские и украинские источники заявили, что неопределенные подразделения этой бригады также были переброшены в Курскую область.

ISW получил данные, что части этой бригады действовали восточнее Покровска в середине августа и продолжают это делать до сих пор.

OSINT-организация Evocation.info 19 августа заявила, что Россия также передислоцировала части 1-й «Славянской» мотострелковой бригады (1-й армейский корпус «ДНР») из Донецкого направления в Курскую область.

ISW не обнаружил доказательств, что эти передислоцированные подразделения ранее участвовали в боевых действиях на передовой линии Торецкого или Покровского направлений, которые являются приоритетными для России. Вероятно, эти подразделения использовались как резервные, а российское командование планировало их применить для усиления сил по этим направлениям и во избежание риска преждевременного завершения операции. Поделиться

Аналитики Института указывают, что решение о опрокидывании ограниченных подразделений в Курскую область вместо участия в операциях по захвату Покровска или Торецкая свидетельствует о том, что российское командование не может полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от необходимости в дополнительной живой силе.

ISW отмечает, что российское командование избегает передислокации войск, запланированных для участия в наступательных операциях на Торецком или Покровском направлениях, для обороны в Курской области. Преимущественно силы взимаются с менее важных направлений, таких как север Харьковской области, линия Купянск — Сватово — Кременная и запад Запорожской области.

По мнению аналитиков Института, передислокация ограниченных частей 15-й и 1-й мотострелковых бригад не повлияет мгновенно на боевую ситуацию на Покровском или Торецком направлениях, но можно ожидать дальнейших подобных перемещений.

Силы обороны Украины продвинулись на 2 километра в Курщине

На Курском направлении продолжается наступательная операция. В сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

В Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий, — сообщил Сырский. Поделиться

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными .