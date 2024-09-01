РФ перебросила несколько подразделений из Покровского направления на Курщину — аналитики

Операция ВСУ в Курской области повлекла за собой оперативное давление на армию РФ в каждом секторе боевых действий. Поэтому Кремль, вероятно, передислоцировал резервные подразделения из Покровского направления на Курщину.
Какие войска РФ перебросила на Курщину
Российские источники, включая пользователей соцсетей, 14 и 17 августа сообщали, что в Курскую область по направлению Покровского передислоцировали по меньшей мере роту 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ (2-я общевойсковая армия Центрального военного округа).
Кроме того, некоторые российские и украинские источники заявили, что неопределенные подразделения этой бригады также были переброшены в Курскую область.
ISW получил данные, что части этой бригады действовали восточнее Покровска в середине августа и продолжают это делать до сих пор.
OSINT-организация Evocation.info 19 августа заявила, что Россия также передислоцировала части 1-й «Славянской» мотострелковой бригады (1-й армейский корпус «ДНР») из Донецкого направления в Курскую область.
Аналитики Института указывают, что решение о опрокидывании ограниченных подразделений в Курскую область вместо участия в операциях по захвату Покровска или Торецкая свидетельствует о том, что российское командование не может полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от необходимости в дополнительной живой силе.
ISW отмечает, что российское командование избегает передислокации войск, запланированных для участия в наступательных операциях на Торецком или Покровском направлениях, для обороны в Курской области. Преимущественно силы взимаются с менее важных направлений, таких как север Харьковской области, линия Купянск — Сватово — Кременная и запад Запорожской области.
По мнению аналитиков Института, передислокация ограниченных частей 15-й и 1-й мотострелковых бригад не повлияет мгновенно на боевую ситуацию на Покровском или Торецком направлениях, но можно ожидать дальнейших подобных перемещений.
Силы обороны Украины продвинулись на 2 километра в Курщине
На Курском направлении продолжается наступательная операция. В сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров.
Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.
Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными .
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