РФ перебросила несколько подразделений из Покровского направления на Курщину — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

РФ перебросила несколько подразделений из Покровского направления на Курщину — аналитики

РФ перебросила несколько подразделений из Покровского направления на Курщину — аналитики
Читати українською
Источник:  ISW

Операция ВСУ в Курской области повлекла за собой оперативное давление на армию РФ в каждом секторе боевых действий. Поэтому Кремль, вероятно, передислоцировал резервные подразделения из Покровского направления на Курщину.

Какие войска РФ перебросила на Курщину

Российские источники, включая пользователей соцсетей, 14 и 17 августа сообщали, что в Курскую область по направлению Покровского передислоцировали по меньшей мере роту 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ (2-я общевойсковая армия Центрального военного округа).

Кроме того, некоторые российские и украинские источники заявили, что неопределенные подразделения этой бригады также были переброшены в Курскую область.

ISW получил данные, что части этой бригады действовали восточнее Покровска в середине августа и продолжают это делать до сих пор.

OSINT-организация Evocation.info 19 августа заявила, что Россия также передислоцировала части 1-й «Славянской» мотострелковой бригады (1-й армейский корпус «ДНР») из Донецкого направления в Курскую область.

ISW не обнаружил доказательств, что эти передислоцированные подразделения ранее участвовали в боевых действиях на передовой линии Торецкого или Покровского направлений, которые являются приоритетными для России. Вероятно, эти подразделения использовались как резервные, а российское командование планировало их применить для усиления сил по этим направлениям и во избежание риска преждевременного завершения операции.

Аналитики Института указывают, что решение о опрокидывании ограниченных подразделений в Курскую область вместо участия в операциях по захвату Покровска или Торецкая свидетельствует о том, что российское командование не может полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от необходимости в дополнительной живой силе.

ISW отмечает, что российское командование избегает передислокации войск, запланированных для участия в наступательных операциях на Торецком или Покровском направлениях, для обороны в Курской области. Преимущественно силы взимаются с менее важных направлений, таких как север Харьковской области, линия Купянск — Сватово — Кременная и запад Запорожской области.

По мнению аналитиков Института, передислокация ограниченных частей 15-й и 1-й мотострелковых бригад не повлияет мгновенно на боевую ситуацию на Покровском или Торецком направлениях, но можно ожидать дальнейших подобных перемещений.

Силы обороны Украины продвинулись на 2 километра в Курщине

На Курском направлении продолжается наступательная операция. В сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

В Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий, — сообщил Сырский.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными .

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский заявил о контроле Cил обороны Украины над новыми территориями на Курщине
Владимир Зеленский
Сырский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин приказал провести сложную информационную кампанию из-за обострения на Курщине
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ захватили 7 танков армии РФ на Курщине
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?