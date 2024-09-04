Українська військова комендатура на Курщині. Що входить у обов'язки

Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області та надає всебічну допомогу місцевим мешканцям.

Українська військова комендатура на Курщині допомагає місцевим

Зазначається, що значна кількість цивільного населення, яке російська влада кинула напризволяще, без жодних засобів для існування (їжі, світла, води та газу) залишається на підконтрольній українським військам території.

З перших днів створення, українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям, — розповіли в Сухопутних військах ЗСУ. Поширити

ЗСУ на Курщині

Оскільки більшість мешканців Курської області — це люди літнього віку та діти, щодня представниками цивільно-військового співробітництва та медиками військової комендатури проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога.

Також, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних продуктами та питною водою.

У ЗСУ наголосили, що російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам. Поширити

Україна створила у Курській області військову комендатуру

Військову комендатуру очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, на території Курської області було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах.

Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях було створено військову комендатуру. Її керівником призначений генерал-майор Москальов. Поширити

Він зауважив, що з початку операції на території Курської області українські війська просунулись до оборони противника на 35 км. Під контроль взято 1150 кв км та 82 населених пункти. Ситуація там контрольована.