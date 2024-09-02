Курська операція ЗСУ демонструє межу можливостей Росії — Волкер

За словами колишнього посла США в НАТО Курта Волкера, Курська операція Сил оборони України демонструє, що Росія знаходиться на межі своїх можливостей.

Росія знаходиться на межі можливостей на тлі Курської операції ЗСУ

Дії Сил оборони на території Курської області Росії показують, що країна-агресорка не може одночасно нападати та захищатися.

Таку думку висловив колишній посол США в НАТО Курт Волкер.

Росія не може нападати на Україну і захищати Росію одночасно, їй довелося зробити вибір, — сказав він на конференції GLOBSEC у Празі. Курт Волкер Експосол США в НАТО

За його словами, Росії "доведеться перемістити сили з України для захисту РФ", і що це "те, чим ми повинні скористатися за допомогою систем дальнього радіуса дії, щоб вдарити по них, поки вони рухаються".

Дипломат додав, що операція ЗСУ на Курщині "демонструє, що Росія знаходиться на межі своїх можливостей".

Водночас заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив на саміті з питань розвідки і національної безпеки у Вашингтоні минулого тижня, що на армію РФ чекає "важка боротьба", якщо вони захочуть повернути захоплені території регіону.

Що відомо про отримані Україною вигоди від Курської операції ЗСУ

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман та старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі зазначають, що, перекидаючи на Курщину підрозділи із зони бойових дій на сході України, зокрема на Донеччині, командування української армії робить ставку на те, що окупаційній армії РФ не вдасться досягти успіху на інших ділянках фронту.

Окрім цього командування української армії розраховує на незначні втрати в ході Курської операції, і перевагу у вигодах над ризиками.

З політичного погляду, Україна також, ймовірно, робить ставку на те, що зможе утримувати Курськ достатньо довго, щоб використати його як розмінну монету у випадку, якщо на Київ буде чинитися тиск з метою проведення переговорів. Але ця територія може ще більше ускладнити ситуацію для українських військових взимку.

При цьому вони зазначають, що успішна Курська операція ЗСУ зруйнувала всі поширювані Кремлем негативні наративи про наближення поразки України.