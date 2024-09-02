Курская операция ВСУ демонстрирует предел возможностей России — Уолкер

По словам бывшего посла США в НАТО Курта Уолкера, Курская операция Сил обороны Украины демонстрирует, что Россия находится на грани своих возможностей.

Россия находится на грани своих возможностей на фоне Курской операции ВСУ

Действия сил обороны на территории Курской области России показывают, что страна-агрессор не может одновременно нападать и защищаться.

Такое мнение высказал бывший посол США в НАТО Курт Уолкер.

Россия не может нападать на Украину и защищать Россию одновременно, ей пришлось сделать выбор, — сказал он на конференции GLOBSEC в Праге. Курт Волкер Экс-посол США в НАТО

По его словам, России "придется переместить силы из Украины для защиты РФ", и что это "то, чем мы должны воспользоваться с помощью систем дальнего радиуса действия, чтобы ударить по ним, пока они двигаются".

Дипломат добавил, что операция ВСУ на Курщине "демонстрирует, что Россия находится на грани своих возможностей".

В то же время заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности в Вашингтоне на прошлой неделе, что армии РФ предстоит "трудная борьба", если они захотят вернуть захваченные территории региона.

Что известно о полученных Украиной выгодах от Курской операции ВСУ

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман и старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли отмечают, что, перебрасывая на Курщину подразделения из зоны боевых действий на востоке Украины, в частности Донецкой области, командование украинской армии делает ставку на то, что оккупационная армия РФ не удастся добиться успеха на других участках фронта.

Кроме этого командование украинской армии рассчитывает на незначительные потери в ходе Курской операции и преимущество в выгодах над рисками.

С политической точки зрения Украина также, вероятно, делает ставку на то, что сможет удерживать Курск достаточно долго, чтобы использовать его как разменную монету в случае, если на Киев будет оказываться давление с целью проведения переговоров. Но эта территория может еще больше усугубить ситуацию для украинских военных зимой.

При этом они отмечают, что успешная Курская операция ВСУ разрушила все распространяемые Кремлем негативные нарративы о приближении поражения Украины.