Зеленський озвучив найбільше досягнення Курської операції ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 4 вересня повідомив, що Сили оборони продовжують виконання завдань у Курській області. Водночас на кількох напрямках фронту точаться жорстокі бої.

Найбільше досягнення ЗСУ у Курській області

Сили оборони продовжують проводити операцію на території прикордонної області Росії та беруть у полон російських військових. ЗСУ виконують всі поставлені задачі.

Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також розповів про підписання угоди про гарантії безпеки з Ірландією. Це вже 26-й подібний документ, підписаний Україною з країнами-партнерами.

Президент анонсував важливі зустрічі, які допоможуть досягти миру. За його словами, вересень буде продуктивним у цьому плані.

Переговори будуть стосуватись зміцнення протиповітряної оборони, посилення українських можливостей на фронті та відбудови.

Курська операція ЗСУ: що відомо

Сили оборони розпочали операцію у прикордонні 6 серпня 2024 року. Українські військові прорвали кордон та почали просуватись на території Курської області.

Пропагандисти РФ та z-пабліки не підтверджували просування Сил оборони. Вони писали, нібито ФСБ зупинила українських військових, хоча російські воєнкори повідомляли про інше.

Вище керівництво України декілька днів не підтверджувало початок операції у Курській області. Так само мовчав Путін та його наближені.

Росія не була готова до прориву кордону. Місцева влада навіть не спробувала евакуювати населення, люди виїжджали самостійно або за допомогою української сторони.

Після початку операції у Курську росіяни перекинули частину своїх військ на цей напрям. Проте це не стосується Донецької області, де ворог інтенсивно штурмує позиції ЗСУ

В Інституті вивчення війни зазначили, що останніми днями Сили оборони призупинили просування на території Росії.

Наразі Україна контролює понад сотню населених пунктів у Курській області. Це більш як 1200 км території.