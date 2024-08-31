Зухвалий план. У чому полягає головний секрет успіху Курської операції

На переконання видання The Wall Street Journal, один з головних секретів успіху Курської операції Сил оборони України полягає в тому, що вона стала сюрпризом не лише для Кремля, а навіть для українських воїнів.

Сирський розраховував на ефект неочікуваності — це спрацювало

Згідно з даними журналістів, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уважно проаналізував попередні контрнаступи українських сил.

Він дійшов висновку, що важливо тримати план прориву у Курську область в таємниці.

У кінці липня він зібрав старших офіцерів на таємну нараду, де розкрив зухвалий план відродження військових зусиль України, — наголошує видання. Поширити

Під час цієї зустрічі головнокомандувач ЗСУ нібито наголосив, що Україна спробує змінити хід війни та переломити ситуацію на полі бою, неочікувано розпочавши контрнаступ на територію Росії.

Що важливо розуміти, подібного не було з часів Другої світової війни.

За словами начальник штабу 61-ї механізованої бригади підполковника Артема Холодкевича, коли він вперше почув про план Сирського, то був просто шокований.

Зухвала операція також приголомшила Росію — українські війська швидко подолали слабку прикордонну оборону і швидко взяли під контроль близько 100 міст і сіл у Курській області Росії. Поширити

Курська операція має багато позитивних результатів: вона шокувала диктатора Путіна, воскресила бойовий дух українського народу та продемонструвала союзникам Києва, що Сили оборони України не збираються здаватися.

Чого ще можна очікувати від Курської операції

На переконання журналістів, успіх контрнаступу українських сил в кінцевому підсумку буде визначатися реалізацію ключових цілей, а саме:

чи забезпечить він довготривалі перемоги;

чи принесе політичні дивіденди, які призведуть до збільшення військової підтримки з боку США та їхніх союзників;

чи посилить позицію України в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Не можна ігнорувати той факт, що наразі Сили оборони України успішно просувають у Курській області, беруть під контроль нові населені пункти, поповнюють обмінний фонд.

Кремль нічого не може зробити, навіть надсилаючи підкріплення у регіон.