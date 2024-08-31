У рамках зусиль зі зміцнення оборони в районі Покровська на Донеччині українське військове командування розгорнуло одну з небегатьох підготовлених для наступу бригад "Кара-Даг".
Головні тези:
- Розгорнута бригада “Кара-Даг” ЗСУ для наступу в районі Покровська на Донеччині має стратегічне значення для зміцнення української оборони.
- Бригада “Кара-Даг” була створена у 2014 році та брала участь у бойових діях, включаючи битву поблизу Мелітополя в 2022 році.
- Прокоментувавши розгорнуту бригаду, аналітик Девід Екс зауважив про терміновість проблем української оборони та запитання щодо розміщення інших резервів.
- Російські пропагандисти заявляють про наявність ще 5 укомплектованих бригад у резерві ЗСУ, використання яких можливе для стратегічного удару.
- Розгорнення бригади “Кара-Даг” у районі Покровська є складною стратегією лідерів України для зміцнення оборони.
Що відомо про розгортання наступальної бригади ЗСУ "Кара-Даг" в районі Покровська
Журналісти видання зазначають, що бійці бригади "Кара-Даг" чисельністю до 2 тис осіб були перекинуті під Покровськ з півдня України.
За словами аналітика Forbes Девіда Екса, бригада "Кара-Даг" у складі Нацгвардії України була сформована у 2014 році.
Що відомо про бойовий досвід бригади "Кара-Даг"
Бригада брала участь у бойових діях поблизу Мелітополя на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну у 2022 році.
Протягом двох років ця бригада практично залишалася в одному і тому ж районі.
При цьому російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ мають ще близько 5 укомплектованих і добре оснащених бригад у резерві.
Зокрема, російський пропагандист Євген Норін заявляє, що, ймовірно, військове командування України планує розгорнути ці бригади в іншому місці для досягнення якогось вирішального удару.
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