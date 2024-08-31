У рамках зусиль зі зміцнення оборони в районі Покровська на Донеччині українське військове командування розгорнуло одну з небегатьох підготовлених для наступу бригад "Кара-Даг".

Що відомо про розгортання наступальної бригади ЗСУ "Кара-Даг" в районі Покровська

Журналісти видання зазначають, що бійці бригади "Кара-Даг" чисельністю до 2 тис осіб були перекинуті під Покровськ з півдня України.

Переміщення бригади чисельністю близько 2000 осіб з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Бронетехніка бригади "Кара-Даг"

За словами аналітика Forbes Девіда Екса, бригада "Кара-Даг" у складі Нацгвардії України була сформована у 2014 році.

Що відомо про бойовий досвід бригади "Кара-Даг"

Бригада брала участь у бойових діях поблизу Мелітополя на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну у 2022 році.

Протягом двох років ця бригада практично залишалася в одному і тому ж районі.

Водночас відправлення бригади не зупинило російського наступу, і постає питання, де перебувають інші резерви України, - питається аналітик видання. Поширити

При цьому російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ мають ще близько 5 укомплектованих і добре оснащених бригад у резерві.

Зокрема, російський пропагандист Євген Норін заявляє, що, ймовірно, військове командування України планує розгорнути ці бригади в іншому місці для досягнення якогось вирішального удару.