ЗСУ розгорнули бригаду для наступу в районі Покровська та зміцнення оборони
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розгорнули бригаду для наступу в районі Покровська та зміцнення оборони

Бригада "Кара-Даг"
Джерело:  Forbes

У рамках зусиль зі зміцнення оборони в районі Покровська на Донеччині українське військове командування розгорнуло одну з небегатьох підготовлених для наступу бригад "Кара-Даг". 

Головні тези:

  • Розгорнута бригада “Кара-Даг” ЗСУ для наступу в районі Покровська на Донеччині має стратегічне значення для зміцнення української оборони.
  • Бригада “Кара-Даг” була створена у 2014 році та брала участь у бойових діях, включаючи битву поблизу Мелітополя в 2022 році.
  • Прокоментувавши розгорнуту бригаду, аналітик Девід Екс зауважив про терміновість проблем української оборони та запитання щодо розміщення інших резервів.
  • Російські пропагандисти заявляють про наявність ще 5 укомплектованих бригад у резерві ЗСУ, використання яких можливе для стратегічного удару.
  • Розгорнення бригади “Кара-Даг” у районі Покровська є складною стратегією лідерів України для зміцнення оборони.

Що відомо про розгортання наступальної бригади ЗСУ "Кара-Даг" в районі Покровська

Журналісти видання зазначають, що бійці бригади "Кара-Даг" чисельністю до 2 тис осіб були перекинуті під Покровськ з півдня України.

Переміщення бригади чисельністю близько 2000 осіб з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом, - підкреслюють автори матеріалу.

ЗСУ розгорнули бригаду наступу "Кара-Даг" для зміцнення оборони в районі Покровська
Бронетехніка бригади "Кара-Даг"

За словами аналітика Forbes Девіда Екса, бригада "Кара-Даг" у складі Нацгвардії України була сформована у 2014 році.

Що відомо про бойовий досвід бригади "Кара-Даг"

Бригада брала участь у бойових діях поблизу Мелітополя на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну у 2022 році.

Протягом двох років ця бригада практично залишалася в одному і тому ж районі.

Водночас відправлення бригади не зупинило російського наступу, і постає питання, де перебувають інші резерви України, - питається аналітик видання.

При цьому російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ мають ще близько 5 укомплектованих і добре оснащених бригад у резерві.

Зокрема, російський пропагандист Євген Норін заявляє, що, ймовірно, військове командування України планує розгорнути ці бригади в іншому місці для досягнення якогось вирішального удару.

Цим місцем цілком може бути Курськ, де українське вторгнення вже четвертий тиждень не показує жодних ознак зупинки. Додаючи сили до Курської області й утримуючи їх від Покровська, лідери України роблять ставку на те, що вигоди від їхнього раптового вторгнення на півночі мають більше значення для результату війни, ніж їхні потенційні втрати на сході. Це надзвичайно ризикована гра, - наголошує Девід Екс.

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