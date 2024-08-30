За словами військового аналітика та колишнього речника Генштабу Владислава Селезньова, українським військовим необхідно протриматись ще близько 3 тижнів і тоді з'явиться шанс зупинити наступ окупаційної армії РФ у бік Покровська на Донеччині.

Що відомо про шанси ЗСУ зупинити наступ армії РФ у бік Покровська

Селезньов зазначає, що будує власні розрахунки на прогнозах керівника Головного управління військової розвідки Кирила Буданова щодо того, що до кінця вересня сили для наступу в окупаційної армії РФ мають вичерпатись.

Тобто йдеться про те, що десь до середини вересня, можливо, до кінця вересня, у ворога мають ці ресурси закінчитися. Якщо українські війська зможуть протриматися мінімум три тижні, є шанс, що у ворога нічого путнього з його планів не вийде, - припускає аналітик. Поширити

Артилерія ЗСУ

Селезньов нагадав, що поки триває наступальна операція ЗСУ на Курщині, країна-агресорка змушена буде задіяти там частину сил.

Як операція ЗСУ на Курщині може врятувати Покровськ від окупації РФ

Він пояснив, що для протидії Курській операції ЗСУ окупаційній армії РФ необхідно не менше 50 тис досвідчених військових.

Для того, щоб ворог гарантовано мав можливість ліквідувати український плацдарм на території Курської області, йому потрібно щонайменше 50 тисяч особового складу. Де ці ресурси взяти, якщо абсолютна більшість тих ресурсів уже задіяна на різних ділянках фронту? - питається Селезньов. Поширити

Аналітик також підкреслив неоднозначність заяв стосовно відсутності фортифікацій в районі Покровська.

Знову ж таки, мало побудувати інженерну фортифікацію. Треба її забезпечити навченим і укомплектованим особовим складом, який буде тримати саме оборонні рубежі та позиції, - зазначає колишній речник Генштабу. Поширити

Також Селезньов нагадав, що противник має чисельну та авіаційну перевагу, яка допомагає йому наступати.

Тож він підсумував, що росіяни просуваються, і "поки що ми не маємо можливості зупинити це просування, на Покровському напрямку зокрема".