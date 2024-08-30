За словами військового аналітика та колишнього речника Генштабу Владислава Селезньова, українським військовим необхідно протриматись ще близько 3 тижнів і тоді з'явиться шанс зупинити наступ окупаційної армії РФ у бік Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- Українським військовим необхідно протриматись близько 3 тижнів для зупинки наступу армії РФ на Покровському напрямку.
- Стратегічні розрахунки базуються на прогнозованому вичерпанні ресурсів у російських військах до кінця вересня.
- ЗСУ мають можливість зірвати наступ армії РФ на Покровськ через активність на Курщині, що вимагає від ворожої сторони масштабних ресурсів.
- Російські війська продовжують просуватись, але відсутність необхідних ресурсів та військовиків може стати перешкодою для їх планів.
Що відомо про шанси ЗСУ зупинити наступ армії РФ у бік Покровська
Селезньов зазначає, що будує власні розрахунки на прогнозах керівника Головного управління військової розвідки Кирила Буданова щодо того, що до кінця вересня сили для наступу в окупаційної армії РФ мають вичерпатись.
Селезньов нагадав, що поки триває наступальна операція ЗСУ на Курщині, країна-агресорка змушена буде задіяти там частину сил.
Як операція ЗСУ на Курщині може врятувати Покровськ від окупації РФ
Він пояснив, що для протидії Курській операції ЗСУ окупаційній армії РФ необхідно не менше 50 тис досвідчених військових.
Аналітик також підкреслив неоднозначність заяв стосовно відсутності фортифікацій в районі Покровська.
Також Селезньов нагадав, що противник має чисельну та авіаційну перевагу, яка допомагає йому наступати.
Тож він підсумував, що росіяни просуваються, і "поки що ми не маємо можливості зупинити це просування, на Покровському напрямку зокрема".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-