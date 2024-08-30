По словам военного аналитика и бывшего пресс-секретаря Генштаба Владислава Селезнева, украинским военным необходимо продержаться еще около 3 недель и тогда появится шанс остановить наступление оккупационной армии РФ в сторону Покровска на Донетчине.

Что известно о шансах ВСУ остановить наступление армии РФ в сторону Покровска

Селезнев отмечает, что строит собственные расчеты по прогнозам руководителя Главного управления военной разведки Кирилла Буданова относительно того, что до конца сентября силы для наступления в оккупационной армии РФ должны исчерпаться.

То есть речь идет о том, что к середине сентября, возможно, к концу сентября, у врага должны эти ресурсы закончиться. Если украинские войска смогут продержаться минимум три недели, есть шанс, что у врага ничего толкового из его планов не получится, – предполагает аналитик. Поделиться

Артиллерия ВСУ

Селезнев напомнил, что пока продолжается наступательная операция ВСУ в Курщине, страна-агрессорка вынуждена будет задействовать там часть сил.

Как операция ВСУ в Курщине может спасти Покровск от оккупации РФ

Он пояснил, что для противодействия Курской операции ВСУ оккупационной армии РФ необходимо не менее 50 тыс. опытных военных.

Для того чтобы враг гарантированно имел возможность ликвидировать украинский плацдарм на территории Курской области, ему нужно по меньшей мере 50 тысяч личного состава. Где эти ресурсы взять, если абсолютное большинство этих ресурсов уже задействовано на разных участках фронта? – спрашивает Селезнев. Поделиться

Аналитик также подчеркнул неоднозначность заявлений об отсутствии фортификаций в Покровском районе.

Опять же должно было построить инженерную фортификацию. Надо ее обеспечить обученным и укомплектованным личным составом, который будет держать именно оборонные рубежи и позиции, отмечает бывший спикер Генштаба. Поделиться

Также Селезнев напомнил, что противник имеет численное и авиационное преимущество, помогающее ему наступать.

Поэтому он подытожил, что россияне продвигаются, и "пока у нас нет возможности остановить это продвижение, на Покровском направлении в частности".