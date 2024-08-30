По словам военного аналитика и бывшего пресс-секретаря Генштаба Владислава Селезнева, украинским военным необходимо продержаться еще около 3 недель и тогда появится шанс остановить наступление оккупационной армии РФ в сторону Покровска на Донетчине.
Главные тезисы
- Около 3 недель – срок, который может позволить украинским военным сорвать наступление армии РФ на Покровск.
- Расчеты строятся на прогнозируемом истощении ресурсов в российских войсках до конца сентября.
- Артиллерия ВСУ имеет возможность помешать планам армии РФ на Покровском направлении.
- Противнику необходимо не менее 50 тыс. опытных военных для противодействия Курской операции ВСУ.
- Несмотря на численное и авиационное преимущество у противника, украинские военные могут использовать стратегическое расположение в Курщине для предотвращения наступления на Покровск.
Что известно о шансах ВСУ остановить наступление армии РФ в сторону Покровска
Селезнев отмечает, что строит собственные расчеты по прогнозам руководителя Главного управления военной разведки Кирилла Буданова относительно того, что до конца сентября силы для наступления в оккупационной армии РФ должны исчерпаться.
Селезнев напомнил, что пока продолжается наступательная операция ВСУ в Курщине, страна-агрессорка вынуждена будет задействовать там часть сил.
Как операция ВСУ в Курщине может спасти Покровск от оккупации РФ
Он пояснил, что для противодействия Курской операции ВСУ оккупационной армии РФ необходимо не менее 50 тыс. опытных военных.
Аналитик также подчеркнул неоднозначность заявлений об отсутствии фортификаций в Покровском районе.
Также Селезнев напомнил, что противник имеет численное и авиационное преимущество, помогающее ему наступать.
Поэтому он подытожил, что россияне продвигаются, и "пока у нас нет возможности остановить это продвижение, на Покровском направлении в частности".
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