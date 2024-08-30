Покровское и Купянское направления фронта остаются наиболее активными

Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

По уточненной информации, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Дружба, Ромашково, Сопич, Кучеровка, Нововасиловка, Покровка, Мезеновка, Хреновка, Луговка, Славгород, Новая Гута, Студенок, Порозок, Клюсы, , Чуйковка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Сумам, Глухову и Сосновке.

На Северском направлении Силы обороны отражали три атаки россиян вблизи Выимки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Один бой продолжается. Ситуация под контролем наших войск.

На Лиманском направлении противник 13 раз штурмовал неподалеку от Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Невского и Новосадового. Двенадцать атак украинские защитники отбили, одна продолжается.

В Купянском направлении враг проводил 18 наступательных действий возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки. В настоящее время продолжаются шесть атак.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Плетеновки и Волчанска, где до сих пор идет одна атака. К тому же россияне нанесли два удара КАБами в районы Гоптовки и Семеновки.

На Краматорском направлении враг шесть раз наступал в сторону Калиновки, Временного Яра, Ступочек, Ивановского и Андреевки. Пять атак остановлены, одна — продолжается. Также российские оккупанты нанесли два авиаудара, по Временному Яру и Дмитровке.

На Торецком направлении захватчики десять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка и Нелиповки. Девять боеприкосновений завершено, одно — продолжается. Авиация агрессора нанесла удар НАРам у Дружбы.

На Покровском направлении россияне совершили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 28 атак, пока еще ведутся восемь боев. Потери врага в этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 14 раз вблизи Украинской, Галицыновки, Георгиевки и Константиновки. Десять попыток врага продвинуться отбито, четыре еще продолжаются.

На Времивском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции у Водяного и Угледара. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики сбросили два КАБа неподалеку от Садового, а также запустили НАРы по Егоровке и Сладкому.

На Ореховском направлении враг совершил наступательное действие вблизи Роботиного. Украинские защитники отразили атаку.