Покровское и Купянское направления фронта остаются наиболее активными

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции ВСУ. Всего с начала суток 30 августа произошло 109 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском и Купянском направлениях фронта продолжаются наиболее активные боевые действия между ВСУ и российскими захватчиками.
- Российские вооруженные силы испытывают значительные потери в технике, включая танки, бронетехнику и артиллерию.
- Украинские защитники успешно отбивают атаки противника, сохраняя контроль над ситуацией на фронте.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Сумам, Глухову и Сосновке.
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Плетеновки и Волчанска, где до сих пор идет одна атака. К тому же россияне нанесли два удара КАБами в районы Гоптовки и Семеновки.
В Купянском направлении враг проводил 18 наступательных действий возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки. В настоящее время продолжаются шесть атак.
На Лиманском направлении противник 13 раз штурмовал неподалеку от Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Невского и Новосадового. Двенадцать атак украинские защитники отбили, одна продолжается.
На Северском направлении Силы обороны отражали три атаки россиян вблизи Выимки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Один бой продолжается. Ситуация под контролем наших войск.
На Краматорском направлении враг шесть раз наступал в сторону Калиновки, Временного Яра, Ступочек, Ивановского и Андреевки. Пять атак остановлены, одна — продолжается. Также российские оккупанты нанесли два авиаудара, по Временному Яру и Дмитровке.
На Торецком направлении захватчики десять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка и Нелиповки. Девять боеприкосновений завершено, одно — продолжается. Авиация агрессора нанесла удар НАРам у Дружбы.
На Покровском направлении россияне совершили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 28 атак, пока еще ведутся восемь боев. Потери врага в этом направлении уточняются.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 14 раз вблизи Украинской, Галицыновки, Георгиевки и Константиновки. Десять попыток врага продвинуться отбито, четыре еще продолжаются.
На Времивском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции у Водяного и Угледара. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики сбросили два КАБа неподалеку от Садового, а также запустили НАРы по Егоровке и Сладкому.
На Ореховском направлении враг совершил наступательное действие вблизи Роботиного. Украинские защитники отразили атаку.
На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, атакуя позиции наших подразделений.
Потери армии РФ по состоянию на 30 августа 2024 года:
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 613 590 (+1 200) человек,
танков — 8 574 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 16 722 (+23) ед,
артиллерийских систем — 17 572 (+23) ед,
РСЗО — 1 175 (+1) ед,
средств ПВО — 940 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 453 (+84) ед,
крылатых ракет — 2 556 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23 763 (+57) ед,
специальной техники — 2 967 (+2) ед.
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