ВСУ отразили 98 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории северных областей Украины. От вражеских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Братеница, Дружба, Бобиловка, Дмитровка, Прогресс, Студенок, Пономаренко и Хреновка. Под вражескими авиабомбами оказались Водологи, Белополье, Никитовка и Бондаревщина. В настоящее время известно о пяти авиаударах с применением 16 КАБов. Также захватническая авиация не прекращает бомбардировку своей территории, нанеся за сегодня 11 авиационных ударов, сбросив при этом на Курскую область 16 авиабомб.

На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения. Наши войска помешали атаке россиян в районе Волчанска. Отражение еще одного штурмового действия врага продолжается в той же локации.

На Купянском направлении наши защитники отразили девять атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка и Лозовая. Еще пять атак продолжаются у Мясожаровки, Колесниковки, Степной Новоселовки и Лозовой.

На Лиманском направлении идет атака врага вблизи Макеевки. С начала суток подразделения Сил обороны уже отбили 12 штурмовых действий агрессора вблизи Твердохлебового, Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при трех попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Выемки. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.

В районе Клещиевки, Андреевки и Часового Яра на Краматорском направлении противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников, отбиты четыре атаки.