ВСУ отразили 98 атак армии РФ с начала суток

С начала суток 29 августа общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 98. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки по всем направлениям, особенно активно на Покровском.
Главные тезисы
- ВСУ активно отражают 98 атак армии РФ с применением авиации и артиллерии.
- Множественные попытки прорыва российских войск на разных направлениях фронта были неудачными.
- Украинские силы обороны активно защищают позиции в районах, таких как Покровское, Макеевка и другие.
- По данным Генштаба ВСУ, за сутки ликвидировано более 1200 российских захватчиков, а также уничтожено значительное количество военной техники.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории северных областей Украины. От вражеских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Братеница, Дружба, Бобиловка, Дмитровка, Прогресс, Студенок, Пономаренко и Хреновка. Под вражескими авиабомбами оказались Водологи, Белополье, Никитовка и Бондаревщина. В настоящее время известно о пяти авиаударах с применением 16 КАБов. Также захватническая авиация не прекращает бомбардировку своей территории, нанеся за сегодня 11 авиационных ударов, сбросив при этом на Курскую область 16 авиабомб.
На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения. Наши войска помешали атаке россиян в районе Волчанска. Отражение еще одного штурмового действия врага продолжается в той же локации.
На Купянском направлении наши защитники отразили девять атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка и Лозовая. Еще пять атак продолжаются у Мясожаровки, Колесниковки, Степной Новоселовки и Лозовой.
На Лиманском направлении идет атака врага вблизи Макеевки. С начала суток подразделения Сил обороны уже отбили 12 штурмовых действий агрессора вблизи Твердохлебового, Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при трех попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Выемки. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.
В районе Клещиевки, Андреевки и Часового Яра на Краматорском направлении противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников, отбиты четыре атаки.
На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой авиации девять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Торецка и Сухой Балки.
Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки — идут ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял 23 попытки штурма украинских позиций.
На Кураховском направлении продолжается шесть боестолкновений в районе Красногоровки. Одиннадцать вражеских штурмов были отражены вблизи Георгиевки и Константиновки.
На Времивском направлении были отражены два штурмовых действия противника в сторону Константиновки. В то же время, противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в направлении Угледара и Водяного, где в настоящее время продолжается шесть вражеских атак.
На Ореховском направлении три безуспешных атаки врага отразили наши защитники вблизи Малой Токмачки и Роботиного.
На Приднепровском направлении активных действий оккупантов пока не отмечено.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 28 августа ликвидировали 1200 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8571 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 16699 (+18) ед;
артиллерийских систем — 17549 (+27) ед;
РСЗО — 1174 ед.;
средств ПВО — 939 (+1) ед;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14369 (+21) ед;
крылатых ракет — 2556 (+3), ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23706 (+52) ед;
специальной техники — 2965 (+15) ед.
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