ЗСУ відбили 98 атак армії РФ з початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 29.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території північних областей України. Від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Братениця, Дружба, Бобилівка, Дмитрівка, Прогрес, Студенок, Пономаренки та Хрінівка. Під ворожими авіабомбами опинились Водолаги, Білопілля, Микитівка та Бондарівщина. На даний час відомо про п’ять авіаударів із застосуванням 16 КАБів. Також загарбницька авіація не припиняє бомбардування своєї території, завдавши за сьогодні 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому на Курську область 16 авіабомб.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська стали на заваді атаці росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога триває у тій же локації.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Колісниківка та Лозова. Ще п’ять атак тривають біля М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.

На Лиманському напрямку триває атака ворога поблизу Макіївки. З початку доби на цьому напрямку підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій агресора поблизу Твердохлібового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при трьох спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На даний час два боєзіткнення ще триває.

В районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру на Краматорському напрямку, противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників, відбито чотири атаки.