ЗСУ відбили 98 атак армії РФ з початку доби

З початку доби 29 серпня загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 98. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках, особливо активно на Покровському.
Головні тези:
- З початку доби ЗСУ відбили 98 атак армії РФ на різних напрямках фронту.
- Окупанти продовжують застосовувати авіацію та здійснювати активні атаки, особливо активно на Покровському напрямку.
- Силами оборони було відбито атаки в районах Вовчанська, Синьківки, Макіївки та інших населених пунктів.
- Оперативна інформація свідчить про невдачі російських військ у спробах прорвати українську оборону на різних напрямках фронту.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 29.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території північних областей України. Від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Братениця, Дружба, Бобилівка, Дмитрівка, Прогрес, Студенок, Пономаренки та Хрінівка. Під ворожими авіабомбами опинились Водолаги, Білопілля, Микитівка та Бондарівщина. На даний час відомо про п’ять авіаударів із застосуванням 16 КАБів. Також загарбницька авіація не припиняє бомбардування своєї території, завдавши за сьогодні 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому на Курську область 16 авіабомб.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська стали на заваді атаці росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога триває у тій же локації.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Колісниківка та Лозова. Ще п’ять атак тривають біля М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.
На Лиманському напрямку триває атака ворога поблизу Макіївки. З початку доби на цьому напрямку підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій агресора поблизу Твердохлібового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при трьох спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На даний час два боєзіткнення ще триває.
В районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру на Краматорському напрямку, противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників, відбито чотири атаки.
На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової авіації дев’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька та Сухої Балки.
Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки — точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.
На Курахівському напрямку триває шість боєзіткнень в районі Красногорівки. Одинадцять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки та Костянтинівки.
На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Костянтинівки. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Вугледара та Водяного, де на даний час триває шість ворожих атак.
На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбили наші оборонці поблизу Малої Токмачки та Роботиного.
На Придніпровському напрямку активних дій окупантів поки не відмічено.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу 28 серпня ліквідували 1200 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8571 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 16699 (+18) од.;
артилерійських систем — 17549 (+27) од.;
РСЗВ — 1174 од.;
засобів ППО — 939 (+1) од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14369 (+21) од.;
крилатих ракет — 2556 (+3), од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23706 (+52) од.;
спеціальної техніки — 2965 (+15) од.
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