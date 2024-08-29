ЗСУ знищили 1200 солдатів РФ, 18 ББМ та 27 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 1200 солдатів РФ, 18 ББМ та 27 артсистем

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили 1200 солдатів РФ, 18 ББМ та 27 артсистем
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 612 390 військових.

Головні тези:

  • Збройні сили України продовжують ліквідовувати солдатів РФ, знищивши 1200 ворожих бійців, 18 бойових машин та 27 артилерійських систем.
  • Утримання оборони демонструє успішність українських захисників у відбиванні атак в різних районах, включаючи Харківський, Краматорський та Лиманський напрямки.
  • Протягом минулої доби було зафіксовано 195 бойових зіткнень, де українські війська активно діяли на Харківському, Краматорському, Лиманському, Торецькому та інших напрямках.
  • Генштаб України повідомив про значні втрати армії РФ, з числом знищених танків, бойових машин, артилерійських систем та іншої техніки.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1200 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8571 (+3) од.;

  • бойових броньованих машин — 16699 (+18) од.;

  • артилерійських систем — 17549 (+27) од.;

  • РСЗВ — 1174 од.;

  • засоби ППО — 939 (+1) од.;

  • літаків — 368 од.;

  • вертольотів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14369 (+21) од.;

  • крилаті ракети — 2556 (+3), од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23706 (+52) од.;

  • спеціальна техніка — 2965 (+15) од.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.

  • На Харківському напрямку відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

  • На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки.

  • На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

  • Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, найактивніше, біля Неліпівки. По Торецьку завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак. Понад половину з них — в районах Гродівки і Новогродівки.

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