ЗСУ знищили 1200 солдатів РФ, 18 ББМ та 27 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 612 390 військових.
Головні тези:
- Збройні сили України продовжують ліквідовувати солдатів РФ, знищивши 1200 ворожих бійців, 18 бойових машин та 27 артилерійських систем.
- Утримання оборони демонструє успішність українських захисників у відбиванні атак в різних районах, включаючи Харківський, Краматорський та Лиманський напрямки.
- Протягом минулої доби було зафіксовано 195 бойових зіткнень, де українські війська активно діяли на Харківському, Краматорському, Лиманському, Торецькому та інших напрямках.
- Генштаб України повідомив про значні втрати армії РФ, з числом знищених танків, бойових машин, артилерійських систем та іншої техніки.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1200 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8571 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 16699 (+18) од.;
артилерійських систем — 17549 (+27) од.;
РСЗВ — 1174 од.;
засоби ППО — 939 (+1) од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14369 (+21) од.;
крилаті ракети — 2556 (+3), од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23706 (+52) од.;
спеціальна техніка — 2965 (+15) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку відбулося два ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки.
На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, найактивніше, біля Неліпівки. По Торецьку завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами.
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