ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині

Зенітники Збройних сил на Краматорському напрямку з ПЗРК збили штурмовик росіян Су-25.
Головні тези:
- Військові Збройних сил України виявили високу ефективність у використанні ПЗРК, що призвело до збиття літаків ворога.
- ЗСУ не вперше збивають штурмовики Су-25 російської армії, що підкреслює високий рівень підготовки військових та використання сучасних засобів оборони.
- Українські військові продовжують успішно протистояти агресії, демонструючи високий професіоналізм та готовність захищати свою державу.
ЗСУ збили ще один Су-25 російської армії
Як зазначають військові, літак РФ намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони України.
Проте влучним пострілом із ПЗРК наші воїни приземлили Су-25. Подія сталася на Краматорському напрямку.
Бійці 28-ї омбр додали, що доля екіпажу російського літака поки невідома. Проте військові наголосили, що точно знають, що на одну проблему "для нашої піхоти" стало менше.
ЗСУ не вперше збивають Су-25 російської армії
7 липня українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.
На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25. На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.
Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.
Також 23 липня українські військові збили літак Су-25 злочинної армії РФ в районі Покровська на Донеччині.
Загальні авіаційні втрати ворога на 23 липня 2024 року з початку повномасштабної війни проти української держави такі: ліквідовано 362 літаки й 326 вертольотів.
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