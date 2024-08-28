ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині

Зенітники Збройних сил на Краматорському напрямку з ПЗРК збили штурмовик росіян Су-25.

ЗСУ збили ще один Су-25 російської армії

Як зазначають військові, літак РФ намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони України.

Проте влучним пострілом із ПЗРК наші воїни приземлили Су-25. Подія сталася на Краматорському напрямку.

Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак меньше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригади з відкриттям рахунку по збитим російським "грачам", — йдеться у повідомленні "Хортицький вітер". Поширити

Бійці 28-ї омбр додали, що доля екіпажу російського літака поки невідома. Проте військові наголосили, що точно знають, що на одну проблему "для нашої піхоти" стало менше.

ЗСУ не вперше збивають Су-25 російської армії

7 липня українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.

На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25. На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.

Також 23 липня українські військові збили літак Су-25 злочинної армії РФ в районі Покровська на Донеччині.