Зенитчики Вооруженных сил на Краматорском направлении с ПЗРК сбили штурмовик россиян Су-25.

ВСУ сбили еще один Су-25 российской армии

Как отмечают военные, самолет РФ пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины.

Однако точным выстрелом из ПЗРК наши воины приземлили Су-25. Событие произошло на Краматорском направлении.

С сегодняшнего дня в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше. Его обломки украшают донецкие пейзажи. Поздравляем Рыцарскую бригады с открытием счета по сбитым российским "грачам", — говорится в сообщении "Хортицкий ветер". Поделиться

Бойцы 28-й омбр добавили, что судьба экипажа российского самолета пока неизвестна. Однако военные подчеркнули, что точно знают, что одной проблемой "для нашей пехоты" стало меньше.

ВСУ не впервые сбивают Су-25 российской армии

7 июля украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 Донетчины.

В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский Су-25. На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, обстреливавший позиции подразделений Сил обороны.

Отмечается, что именно воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса.

Также 23 июля украинские военные сбили самолет Су-25 преступной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.