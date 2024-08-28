ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области

Зенитчики Вооруженных сил на Краматорском направлении с ПЗРК сбили штурмовик россиян Су-25.
Главные тезисы
- Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении в Донецкой области.
- С сегодняшнего дня в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше.
- Украинские военные уже ранее сбивали Су-25 российской армии, подтверждая свою решимость защищать свою территорию.
ВСУ сбили еще один Су-25 российской армии
Как отмечают военные, самолет РФ пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины.
Однако точным выстрелом из ПЗРК наши воины приземлили Су-25. Событие произошло на Краматорском направлении.
Бойцы 28-й омбр добавили, что судьба экипажа российского самолета пока неизвестна. Однако военные подчеркнули, что точно знают, что одной проблемой "для нашей пехоты" стало меньше.
ВСУ не впервые сбивают Су-25 российской армии
7 июля украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 Донетчины.
В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский Су-25. На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, обстреливавший позиции подразделений Сил обороны.
Отмечается, что именно воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса.
Также 23 июля украинские военные сбили самолет Су-25 преступной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.
Общие авиационные потери врага на 23 июля 2024 года с начала полномасштабной войны против украинского государства таковы: ликвидировано 362 самолета и 326 вертолетов.
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