ВСУ уничтожили 1200 солдат РФ, 18 ББМ и 27 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1200 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений.

На Харьковском направлении произошло два инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло двадцати трех. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Белой горы, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.