ВСУ уничтожили 1200 солдат РФ, 18 ББМ и 27 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1200 солдат РФ, 18 ББМ и 27 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1200 солдат РФ, 18 ББМ и 27 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 612390 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили 1200 солдат РФ, 18 боевых бронированных машин и 27 артиллерийских систем.
  • Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения составляет уже более 600 тыс. военных.
  • На фронте зафиксировано 195 боевых столкновений за последние сутки, включая атаки на различных направлениях.
  • Украинские силы отражают атаки противника в районах Харьковского, Купянского, Лиманского, Краматорского, Торецкого и Покровского направлений.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1200 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8571 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 16699 (+18) ед;

  • артиллерийских систем — 17549 (+27) ед;

  • РСЗО — 1174 ед.;

  • средства ПВО — 939 (+1) ед;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14369 (+21) ед;

  • крылатые ракеты — 2556 (+3), ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23706 (+52) ед;

  • специальная техника — 2965 (+15) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении произошло два инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

  • На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло двадцати трех. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

  • На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

  • На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Белой горы, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

  • Двадцать раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, наиболее активно, возле Нелиповки. По Торецку нанес семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак. Более половины из них — в районах Гродовки и Новогродовки.

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