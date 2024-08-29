ВСУ уничтожили 1200 солдат РФ, 18 ББМ и 27 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 612390 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили 1200 солдат РФ, 18 боевых бронированных машин и 27 артиллерийских систем.
- Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения составляет уже более 600 тыс. военных.
- На фронте зафиксировано 195 боевых столкновений за последние сутки, включая атаки на различных направлениях.
- Украинские силы отражают атаки противника в районах Харьковского, Купянского, Лиманского, Краматорского, Торецкого и Покровского направлений.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1200 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8571 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 16699 (+18) ед;
артиллерийских систем — 17549 (+27) ед;
РСЗО — 1174 ед.;
средства ПВО — 939 (+1) ед;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14369 (+21) ед;
крылатые ракеты — 2556 (+3), ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23706 (+52) ед;
специальная техника — 2965 (+15) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений.
На Харьковском направлении произошло два инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло двадцати трех. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.
На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Белой горы, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
Двадцать раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, наиболее активно, возле Нелиповки. По Торецку нанес семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами.
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