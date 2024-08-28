ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы избивали управляемыми авиабомбами по районам Пустогорода, Белополья, Горелого и Басовки. Страдает от артобстрелов и авиаударов российской армии и гражданской инфраструктуры на территории РФ.

На Краматорском направлении захватчики совершили девять штурмовых действий вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы и Григорьевки. Около последнего населенного пункта нанесли два удара неуправляемыми авиаракетами.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Новосадового. С начала суток украинские воины отразили уже восемь атак.

Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки.

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Липцев и Волчанская. Идет бой. Ситуация контролируется. Также враг бил НАРами по вооружению вертолетов вблизи Казачьей Лопани, Алисовки и Кудеевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 13. Сегодня противник атаковал в районах Северного, Дружбы, Торецкого, Нью-Йорка и Нелиповки. Бои неподалеку от Нелиповки еще продолжаются в трех локациях. Авиация агрессора нанесла удар по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах одиннадцати разных населенных пунктов. Почти половина из всех боестолкновений произошла у Селидова и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили 23 атаки противника на направлении. Другие — продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 22 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Украинки, Георгиевки, Константиновки и Карловки. Почти половина боестолкновений продолжается — жесткие бои, в частности, сейчас идут неподалеку от Карловки.

На Времивском направлении захватчики дважды атаковали позиции украинских войск в сторону Константиновки и Водяного. Пять раз привлекали авиацию для ударов НАРами по Угледару и Егоровке.

На Ореховском направлении получил удар двумя КАБами Степное. Также оккупанты провели два штурма у Работиного и Новоданиловки.