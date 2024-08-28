ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Покровском направлении

28 августа количество атак российской армии против ВСУ возросло до 111. Основные усилия оккупанты продолжают прикладывать на Покровском направлении, где провели треть от всех штурмов на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Купянском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- На Покровском направлении было отражено 23 атаки армии РФ, украинские воины продолжают сопротивляться оккупантам.
- Количество атак российской армии против ВСУ возросло до 111.
- Оккупанты также активно действуют на Купянском, Кураховском и других направлениях, пытаясь продвинуться в различных районах.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы избивали управляемыми авиабомбами по районам Пустогорода, Белополья, Горелого и Басовки. Страдает от артобстрелов и авиаударов российской армии и гражданской инфраструктуры на территории РФ.
На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Липцев и Волчанская. Идет бой. Ситуация контролируется. Также враг бил НАРами по вооружению вертолетов вблизи Казачьей Лопани, Алисовки и Кудеевки.
Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Новосадового. С начала суток украинские воины отразили уже восемь атак.
На Северском направлении противник дважды атаковал вблизи Спирного. Получил жесткий отпор.
На Краматорском направлении захватчики совершили девять штурмовых действий вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы и Григорьевки. Около последнего населенного пункта нанесли два удара неуправляемыми авиаракетами.
На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 13. Сегодня противник атаковал в районах Северного, Дружбы, Торецкого, Нью-Йорка и Нелиповки. Бои неподалеку от Нелиповки еще продолжаются в трех локациях. Авиация агрессора нанесла удар по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.
Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах одиннадцати разных населенных пунктов. Почти половина из всех боестолкновений произошла у Селидова и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили 23 атаки противника на направлении. Другие — продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Кураховском направлении захватчики 22 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Украинки, Георгиевки, Константиновки и Карловки. Почти половина боестолкновений продолжается — жесткие бои, в частности, сейчас идут неподалеку от Карловки.
На Времивском направлении захватчики дважды атаковали позиции украинских войск в сторону Константиновки и Водяного. Пять раз привлекали авиацию для ударов НАРами по Угледару и Егоровке.
На Ореховском направлении получил удар двумя КАБами Степное. Также оккупанты провели два штурма у Работиного и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Ударил неуправляемыми авиаракетами в сторону Казацкого по вооружению штурмовика Су-25.
Потери армии РФ по состоянию на 28 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 611 190 (+1090) человек,
танков — 8568 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 16681 (+14) ед,
артиллерийских систем — 17522 (+27) ед,
РСЗО — 1174 (+1) ед,
средств ПВО — 938 (+1) ед,
самолетов — 368 (+1) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14348 (+94),
крылатых ракет — 2553 (+6),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23654 (+41) ед,
специальной техники — 2950 (+6).
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