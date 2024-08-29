Жесткий характер боев. Сырский посетил бригады ВСУ на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Жесткий характер боев. Сырский посетил бригады ВСУ на Покровском направлении

Александр Сырский
Сырский
Read in English
Читати українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский несколько дней работал в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении. По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме.

Главные тезисы

  • Генерал Сырский работал в бригадах на Покровском направлении, где идут жесткие бои с российскими оккупантами.
  • Украинские военные проявляют мужество и героизм в сражениях с превосходящими силами противника.
  • Главная задача — усилить оборону войск на сложных участках фронта и обеспечить бригады необходимыми ресурсами для боевых операций.
  • Ситуация на Покровском направлении напряженная, с постоянными боестолкновениями и попытками врага прорвать оборону.

Сырский побывал на Покровском направлении фронта

Работал несколько дней подряд в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась самая сложная ситуация. Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника.

По его словам, наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидовом.

Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери.

Главнокомандующий отметил военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют никаких шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя.

В таких условиях наша главная задача – усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно, решению этих вопросов и была посвящена моя работа, — отметил Сырский.

Что известно о ситуации в районе Покровска

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация в районе Покровска Донецкой области, где оккупационная армия РФ продолжает собственное наступление, остается напряженной.

Главком ВСУ подчеркнул, что на Покровском направлении ежедневно происходит около 50 боеприкосновений между украинскими военными и российскими оккупантами.

По его словам, враг использует собственное преимущество в количестве личного состава, военной техники, артсистем и авиации.

Враг пытается выбить участок дороги "Константиновка-Покровск", чем он пытается нарушить логистическое сообщение Сил обороны, - объясняет Сырский.

Он отметил, что российские оккупанты платят очень дорогую цену за продвижение в направлении Покровска.

Ежедневно на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают 300 захватчиков, активно ведутся работы по ежедневному оборудованию наших позиций и рубежей обороны, подчеркнул главком ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский заявил о пополнении обменного фонда во время операции на Курщине
Владимир Зеленский
Сырский заявил о пополнении обменного фонда во время операции на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли в плен почти 600 военных РФ в рамках операции на Курщине — Сырский
ВСУ взяли в плен почти 600 военных РФ в рамках операции на Курщине — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский назвал безумные потери армии РФ на Покровском направлении
Александр Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?