Жесткий характер боев. Сырский посетил бригады ВСУ на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский несколько дней работал в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении. По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме.
Главные тезисы
- Генерал Сырский работал в бригадах на Покровском направлении, где идут жесткие бои с российскими оккупантами.
- Украинские военные проявляют мужество и героизм в сражениях с превосходящими силами противника.
- Главная задача — усилить оборону войск на сложных участках фронта и обеспечить бригады необходимыми ресурсами для боевых операций.
- Ситуация на Покровском направлении напряженная, с постоянными боестолкновениями и попытками врага прорвать оборону.
Сырский побывал на Покровском направлении фронта
По его словам, наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидовом.
По его словам, чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери.
Главнокомандующий отметил военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют никаких шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя.
В таких условиях наша главная задача – усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно, решению этих вопросов и была посвящена моя работа, — отметил Сырский.
Что известно о ситуации в районе Покровска
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация в районе Покровска Донецкой области, где оккупационная армия РФ продолжает собственное наступление, остается напряженной.
По его словам, враг использует собственное преимущество в количестве личного состава, военной техники, артсистем и авиации.
Враг пытается выбить участок дороги "Константиновка-Покровск", чем он пытается нарушить логистическое сообщение Сил обороны, - объясняет Сырский.
Он отметил, что российские оккупанты платят очень дорогую цену за продвижение в направлении Покровска.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-