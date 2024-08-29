Жесткий характер боев. Сырский посетил бригады ВСУ на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский несколько дней работал в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении. По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме.

Сырский побывал на Покровском направлении фронта

Работал несколько дней подряд в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась самая сложная ситуация. Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника. Поделиться

По его словам, наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидовом.

Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По его словам, чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери.

Главнокомандующий отметил военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют никаких шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя.

В таких условиях наша главная задача – усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно, решению этих вопросов и была посвящена моя работа, — отметил Сырский.

Что известно о ситуации в районе Покровска

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация в районе Покровска Донецкой области, где оккупационная армия РФ продолжает собственное наступление, остается напряженной.

Главком ВСУ подчеркнул, что на Покровском направлении ежедневно происходит около 50 боеприкосновений между украинскими военными и российскими оккупантами. Поделиться

По его словам, враг использует собственное преимущество в количестве личного состава, военной техники, артсистем и авиации.

Враг пытается выбить участок дороги "Константиновка-Покровск", чем он пытается нарушить логистическое сообщение Сил обороны, - объясняет Сырский.

Он отметил, что российские оккупанты платят очень дорогую цену за продвижение в направлении Покровска.