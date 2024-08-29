Жорсткий характер боїв. Сирський відвідав бригади ЗСУ на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Жорсткий характер боїв. Сирський відвідав бригади ЗСУ на Покровському напрямку

Олександр Сирський
Сирський
Read in English

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський кілька днів працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. За його словами, робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі.

Головні тези:

  • Сирський працював у бригадах на Покровському напрямку, де тривають жорсткі бої з російськими окупантами.
  • Українські військові проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника.
  • Ситуація на Покровському напрямку є напруженою, з щоденними боєзіткненнями та спробами ворога прорвати оборону.
  • Олександр Сирський відзначив воїнські одиниці, які проявляють високу стійкість та не дозволяють ворогам просуватися на передову.
  • Головна задача — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити бригади достатніми ресурсами для ведення бойових операцій.

Сирський побував на Покровському напрямку фронту

Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація. Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника.

За його словами, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово.

Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, надзвичайну стійкість показують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.

Також головнокомандувач відзначив військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою.

У таких умовах наша головна задача — посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота, — зазначив Сирський.

Що відомо про ситуацію в районі Покровська

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація в районі Покровська на Донеччині, де окупаційна армія РФ продовжує власний наступ, залишається напруженою. 

Головком ЗСУ підкреслив, що на Покровському напрямку щодня відбувається близько 50 боєзіткнень між українськими військовими та російськими окупантами.

За його словами, ворог використовує власну перевагу у кількості особового складу, військової техніки, артсистем та авіації.

Ворог намагається вибити ділянку дороги "Константинівка-Покровськ", чим він намагається порушити логістичне сполучення Сил оборони, — пояснює Сирський.

Він зазначив, що російські окупанти платять дуже дорогу ціну за просування у напрямку Покровська.

Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують 300 загарбників, активно ведуться роботи щодо щоденного обладнання наших позицій та рубежів оборони, — підкреслив головком ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський заявив про поповнення обмінного фонду під час операції на Курщині
Володимир Зеленський
Сирський заявив про поповнення обмінного фонду під час операції на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ взяли в полон майже 600 військових РФ в межах операції на Курщині — Сирський
ЗСУ взяли в полон майже 600 військових РФ в межах операції на Курщині — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський назвав шалені втрати армії РФ на Покровському напрямку
Олександр Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?