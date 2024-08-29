Жорсткий характер боїв. Сирський відвідав бригади ЗСУ на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський кілька днів працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. За його словами, робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі.

Сирський побував на Покровському напрямку фронту

Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація. Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника. Поширити

За його словами, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово.

Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, надзвичайну стійкість показують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.

Також головнокомандувач відзначив військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою.

У таких умовах наша головна задача — посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота, — зазначив Сирський.

Що відомо про ситуацію в районі Покровська

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація в районі Покровська на Донеччині, де окупаційна армія РФ продовжує власний наступ, залишається напруженою.

Головком ЗСУ підкреслив, що на Покровському напрямку щодня відбувається близько 50 боєзіткнень між українськими військовими та російськими окупантами. Поширити

За його словами, ворог використовує власну перевагу у кількості особового складу, військової техніки, артсистем та авіації.

Ворог намагається вибити ділянку дороги "Константинівка-Покровськ", чим він намагається порушити логістичне сполучення Сил оборони, — пояснює Сирський.

Він зазначив, що російські окупанти платять дуже дорогу ціну за просування у напрямку Покровська.