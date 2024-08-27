Сирський назвав шалені втрати армії РФ на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський назвав шалені втрати армії РФ на Покровському напрямку

Олександр Сирський
Джерело:  online.ua

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація в районі Покровська на Донеччині, де окупаційна армія РФ продовжує власний наступ, залишається напруженою. 

Головні тези:

  • На Покровському напрямку відбувається близько 50 боєзіткнень щодня, де українські війська активно протистоять російським окупантам.
  • Українські військові використовують максимум зусиль для зупинення наступу російських військ на Покровському напрямку.
  • Напружена гуманітарна ситуація у районі Покровська вимагає евакуації та надання допомоги населенню, що стало жертвами конфлікту.
  • Російська окупаційна армія зазнає втрат не лише у людських ресурсах, а й економічно, через зруйнування та втрату контролю над важливими ресурсами.
  • Силові структури України роблять все можливе для стабілізації обстановки на Покровському напрямку та вибороття перемоги в цьому конфлікті.

Що відомо про ситуацію в районі Покровська

Головком ЗСУ підкреслив, що на Покровському напрямку щодня відбувається близько 50 боєзіткнень між українськими військовими та російськими окупантами.

За його словами, ворог використовує власну перевагу у кількості особового складу, військової техніки, артсистем та авіації.

Ворог намагається вибити ділянку дороги "Константинівка-Покровськ", чим він намагається порушити логістичне сполучення Сил оборони, - пояснює Сирський.

Він зазначив, що російські окупанти платять дуже дорогу ціну за просування у напрямку Покровська.

Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують 300 загарбників, активно ведуться роботи щодо щоденного обладнання наших позицій та рубежів оборони, - підкреслив головком ЗСУ.

Він додав, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем українських військових.

Командування сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на даному напрямку, запевнив Сирський.

Що кажуть українські військові стосовно ситуації в районі Покровська

За словами військового 411-ї бригади безпілотних систем Олександра Солонько в інтерв’ю Radio NV, в районі Покровська українські військові докладають максимум зусиль аби зупинити наступ російських окупантів і завдати ворогу численних втрат.

Простої прогулянки їм, звісно, ніхто не обіцяв. Зрозуміло, що ми будемо, як би не складалася ситуація, докладати від себе максимальних зусиль, аби їх зупинити. Або принаймні зробити так, щоби для них це стало кісткою в горлі, - наголошує Солонько.

За його словами, наразі ключовий напрямок бойових дій змістився у напрямку Мирнограда.

Хоч вони ще туди не зайшли, але вже у південних кварталах, які найближче прилягають до зони бойових дій, неможливо жити. Якщо там хтось із людей залишається, їх треба примусово вивозити, тому що у цій частині місто непридатне для життя, - підкреслив військовий.

Солонько також зазначив, що гуманітарна ситуація в районі Покровська також залишається дуже складною.

Крім Мирнограда і Покровська, ще є низка населених пунктів, сіл і міст, із яких люди евакуюються, втрачають житло, їхнє життя ламається. Затоплюються шахти, які незабаром можуть бути окуповані, бо очевидно – немає сенсу залишати під контролем ворога ресурси, які він потім захоче використати у своїх економічних інтересах, - підкреслює військовий.

З іншого боку, як підкреслив захисник, такі дії завдають удару й по українській економіці.

В районі Покровська зосереджені дуже цікаві і для нашої економіки шахти. Це економічна втрата, додатковий тиск на систему соціального забезпечення країни, бо величезна кількість людей евакуюється, всім їм потрібно допомогти. Це витягує додатковий економічний ресурс із країни, - додає Солонько.

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