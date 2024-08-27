За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація в районі Покровська на Донеччині, де окупаційна армія РФ продовжує власний наступ, залишається напруженою.

Що відомо про ситуацію в районі Покровська

Головком ЗСУ підкреслив, що на Покровському напрямку щодня відбувається близько 50 боєзіткнень між українськими військовими та російськими окупантами.

За його словами, ворог використовує власну перевагу у кількості особового складу, військової техніки, артсистем та авіації.

Ворог намагається вибити ділянку дороги "Константинівка-Покровськ", чим він намагається порушити логістичне сполучення Сил оборони, - пояснює Сирський. Поширити

Він зазначив, що російські окупанти платять дуже дорогу ціну за просування у напрямку Покровська.

Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують 300 загарбників, активно ведуться роботи щодо щоденного обладнання наших позицій та рубежів оборони, - підкреслив головком ЗСУ. Поширити

Він додав, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем українських військових.

Командування сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на даному напрямку, запевнив Сирський.

Що кажуть українські військові стосовно ситуації в районі Покровська

За словами військового 411-ї бригади безпілотних систем Олександра Солонько в інтерв’ю Radio NV, в районі Покровська українські військові докладають максимум зусиль аби зупинити наступ російських окупантів і завдати ворогу численних втрат.

Простої прогулянки їм, звісно, ніхто не обіцяв. Зрозуміло, що ми будемо, як би не складалася ситуація, докладати від себе максимальних зусиль, аби їх зупинити. Або принаймні зробити так, щоби для них це стало кісткою в горлі, - наголошує Солонько. Поширити

За його словами, наразі ключовий напрямок бойових дій змістився у напрямку Мирнограда.

Хоч вони ще туди не зайшли, але вже у південних кварталах, які найближче прилягають до зони бойових дій, неможливо жити. Якщо там хтось із людей залишається, їх треба примусово вивозити, тому що у цій частині місто непридатне для життя, - підкреслив військовий. Поширити

Солонько також зазначив, що гуманітарна ситуація в районі Покровська також залишається дуже складною.

Крім Мирнограда і Покровська, ще є низка населених пунктів, сіл і міст, із яких люди евакуюються, втрачають житло, їхнє життя ламається. Затоплюються шахти, які незабаром можуть бути окуповані, бо очевидно – немає сенсу залишати під контролем ворога ресурси, які він потім захоче використати у своїх економічних інтересах, - підкреслює військовий. Поширити

З іншого боку, як підкреслив захисник, такі дії завдають удару й по українській економіці.