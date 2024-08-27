За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація в районі Покровська на Донеччині, де окупаційна армія РФ продовжує власний наступ, залишається напруженою.
Головні тези:
- На Покровському напрямку відбувається близько 50 боєзіткнень щодня, де українські війська активно протистоять російським окупантам.
- Українські військові використовують максимум зусиль для зупинення наступу російських військ на Покровському напрямку.
- Напружена гуманітарна ситуація у районі Покровська вимагає евакуації та надання допомоги населенню, що стало жертвами конфлікту.
- Російська окупаційна армія зазнає втрат не лише у людських ресурсах, а й економічно, через зруйнування та втрату контролю над важливими ресурсами.
- Силові структури України роблять все можливе для стабілізації обстановки на Покровському напрямку та вибороття перемоги в цьому конфлікті.
Що відомо про ситуацію в районі Покровська
Головком ЗСУ підкреслив, що на Покровському напрямку щодня відбувається близько 50 боєзіткнень між українськими військовими та російськими окупантами.
За його словами, ворог використовує власну перевагу у кількості особового складу, військової техніки, артсистем та авіації.
Він зазначив, що російські окупанти платять дуже дорогу ціну за просування у напрямку Покровська.
Він додав, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем українських військових.
Командування сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на даному напрямку, запевнив Сирський.
Що кажуть українські військові стосовно ситуації в районі Покровська
За словами військового 411-ї бригади безпілотних систем Олександра Солонько в інтерв’ю Radio NV, в районі Покровська українські військові докладають максимум зусиль аби зупинити наступ російських окупантів і завдати ворогу численних втрат.
За його словами, наразі ключовий напрямок бойових дій змістився у напрямку Мирнограда.
Солонько також зазначив, що гуманітарна ситуація в районі Покровська також залишається дуже складною.
З іншого боку, як підкреслив захисник, такі дії завдають удару й по українській економіці.
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