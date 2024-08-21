У Покровському районі Донеччини примусово евакуюватимуть родини з дітьми

На Донеччині 21 серпня ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з низки населених пунктів Покровського району через наближення фронту та посилення російських обстрілів.

З Покровського району примусово евакуюватимуть родини з дітьми

Таке рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Так, евакуації підлягають діти разом із батьками або іншими законними представниками з наступних населених пунктів:

місто Покровськ;

місто Родинське;

села Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.

У відомстві зазначили, що евакуація є безоплатною, для її здійснення розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля.

У безпечних регіонах евакуйовані діти разом з особами, що їх супроводжують, будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо. Поширити

У жителів Покровська є максимум два тижні на евакуацію

Як повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію.

На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку.

Начальник МВА прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.

В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей. Поширити

За його словами, приблизно 60% жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом.