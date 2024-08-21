У Покровському районі Донеччини примусово евакуюватимуть родини з дітьми
Категорія
Україна
Дата публікації

У Покровському районі Донеччини примусово евакуюватимуть родини з дітьми

Мінреінтеграції
Евакуація дітей
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На Донеччині 21 серпня ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з низки населених пунктів Покровського району через наближення фронту та посилення російських обстрілів.

Головні тези:

  • Розгорнуто примусову евакуацію родин з дітьми у Покровському районі Донеччини через наближення фронту та зростання обстрілів.
  • Евакуація є безоплатною та передбачає умови для ночівлі та гуманітарну підтримку в безпечних регіонах.
  • Жителям Покровська надано тиждень-два на евакуацію власним транспортом, проте прогнозується введення примусової евакуації дітей.
  • Примусова евакуація відбуватиметься зі співпрацею місцевих органів та готовністю евакуювати значну кількість осіб.

З Покровського району примусово евакуюватимуть родини з дітьми

Таке рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Так, евакуації підлягають діти разом із батьками або іншими законними представниками з наступних населених пунктів:

  • місто Покровськ;

  • місто Родинське;

  • села Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.

У відомстві зазначили, що евакуація є безоплатною, для її здійснення розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля.

У безпечних регіонах евакуйовані діти разом з особами, що їх супроводжують, будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

У жителів Покровська є максимум два тижні на евакуацію

Як повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію.

На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку.

Начальник МВА прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.

В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей.

За його словами, приблизно 60% жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом.

Вчора (18 серпня — ред.) виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з прицепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали, — підсумував Сергій Добряк.

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